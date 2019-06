Alcalde y concejo municipal de Talca abordaron problemática del alcantarillado en Huilquilemu

Jefe comunal. Juan Carlos Díaz insistió en que “no ha sido burocracia, sino es un tema de falta de presentación de ofertas”, una situación que los obliga a “amplificar mejor la información para que todos los vecinos estén al tanto de los antecedentes del proyecto”, indicó.

Talca. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, aseveró que desde el municipio están “trabajando y preocupados” en resolver el problema de alcantarillado en el sector de Huilquilemu, cuyo proyecto –que fue aprobado en 2011 y ha atravesado diversos canales regulares-, ha contado con tres llamados a licitación pública y no se han presentado oferentes.

El jefe comunal dejó en claro que “no ha existido inacción” por parte de la Municipalidad de Talca. Además, informó, que se reunirá con vecinos del sector la próxima semana para que “sepan qué es lo que se ha hecho y qué falta por hacer”.

“Lamentablemente no ha habido oferentes, pero desde el punto de vista técnico, se corrigieron algunas anomalías que existían, y se ha avanzado en resolver los problemas que hay en Huilquilemu”, manifestó Díaz tras finalizar una sesión extraordinaria de Concejo Municipal que debatió esta situación.

EXPOSICIÓN DETALLADA

Loreto Ramírez, encargada de la urbanización rural de la comuna de Talca, explicó frente al Concejo todas las especificaciones técnicas del proyecto y expuso, de manera detallada y cronológica, cada uno de los pasos en que ha avanzado en el proyecto de “Construcción de soluciones sanitarias Huilquilemu”.

“Nosotros tuvimos la primera licitación en noviembre del año pasado que fue revocado debido a que no se presentaron oferentes que fueron a la visita de terreno. Después, se hizo un segundo llamado de licitación pública, en diciembre, que se declaró desierta porque no se presentaron oferentes. Y, el tercer llamado -en el mes de febrero- nuevamente no se presentaron oferentes. Debido a esto, el alcalde solicitó la aprobación de un trato directo al intendente que fue concedida”, explicó Ramírez.

La experta señaló que, actualmente, el proyecto contempla un presupuesto de 1.700 millones de pesos que serán destinados por el Gobierno Regional.

Amada Teresita Prieto, vecina residente y nacida en el sector, agradeció la aclaratoria en la sesión extraordinaria de Concejo Municipal y dijo estar “satisfecha” y “más tranquila” por haberse dado esta instancia.

El proyecto “Construcción de soluciones sanitarias Huilquilemu” contempla la intervención en las JJVV La Obra, Huilquilemu Sur, Huilquilemu Centro, Nueva Huilquilemu y Población Alfonso Urzúa.