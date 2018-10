Alcalde de Talca pide audiencia con ministro del MOP para manifestar su formal rechazo al bypass carretero

Talca. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, manifestó a través de un oficio, su oposición a la construcción de un bypass carretero en la capital regional del Maule y solicitó una audiencia con el ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Andrés Fontaine, para iniciar un proceso de discusión.

“Junto con presentar el oficio estamos pidiendo una audiencia formalmente, en persona, para expresar nuestro malestar. Esperamos tener respuesta en el más corto plazo y que no se siga avanzando en esta propuesta del bypass que solamente tiene externalidades negativas para nuestra comuna”, expresó Díaz en un punto de prensa en las afueras de las oficinas del MOP en Talca.

Díaz hizo entrega formal de una carta dirigida al ministro. A través de ella expresa su “más completa y absoluta oposición” a la instalación de un bypass en la comuna, en el marco de la relicitación de la Ruta 5 Sur, prevista para mayo del próximo año.

“Quedo a disposición para iniciar el proceso de discusión cierto y necesario en torno a un tema tan importante y estratégico para la comuna y la ciudad de Talca, capital de la Región del Maule”, se lee en la misiva.

DECISIÓN TOMADA

El ministro Fontaine ha confirmado que ya estaba tomada la “decisión” de realizar un bypass en la Ruta 5 Sur, frente a Talca, como parte del proceso de relicitación de la concesión del tramo Talca-Chillán.

Sin embargo, desde hace dos años y a través de un proceso de participación ciudadana, la Dirección de Vialidad del MOP, funcionarios de la Municipalidad de Talca y empresas públicas y privadas, acordaron varias propuestas de mejoramiento en la actual carretera, con la finalidad de mitigar o resolver el problema de conectividad interna de la ciudad.

Todas estas propuestas -según palabras del alcalde-, fueron “borradas con el codo”, algo que, a su juicio, significa “jugar con la fe pública”.

Para el próximo martes, 30 de octubre, se ha convocado a los vecinos, a las universidades, gremios de la Cámara de Turismo y la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara de Comercio y gremios de transporte, para realizar una presentación en la que se expondrá las distintas propuestas que fueron presentadas en el proceso de participación ciudadana, que duró alrededor de dos años y que fue desestimada por el MOP.

“Al existir esta presentación por parte de las juntas de vecinos, la comunidad organizada, los gremios y las universidades, le damos fuerza a nuestra idea para ser escuchados por el ministro”, indicó.

VARIOS TEMORES

Para el alcalde, son “varios los temores” de construir un bypass en la comuna de Talca. “Cuando me dicen que pueden venir recursos, otras fuentes de financiamientos”, en relación a la mejora de la conectividad oriente-poniente de la ciudad, “creemos que eso no va a ocurrir, porque no ha ocurrido en 30 años”, enfatizó.

Díaz insistió en que el bypass no tiene “ningún elemento positivo” para Talca. “El bypass va a crear una tercera división para la ciudad”, teniendo en cuenta las divisiones que tiene la comuna por los cruces de la actual ruta 5 Sur y la línea férrea.

“Hay mucha incoherencia. Ayer hubo una reunión del Plan de Desarrollo Inter-comunal donde se está trabajando con las distintas comunas de la región y allí se está trabajando con San Clemente porque la presión inmobiliaria ya va hacia ese sector y la conurbación, al igual que como ocurrió con Maule, va a ser en el mediano plazo. Y al generar una división, obviamente eso atenta contra esa medida que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de la Vivienda. Se desconoce todos los instrumentos de planificación que se está desarrollando multisectorialmente”, puntualizó el jefe comunal talquino.