Alcalde de Linares reconoce que existe una situación laboral de “mucha complejidad”

LINARES. El alcalde de Linares, Mario Meza, expresó su preocupación por las últimas cifras de cesantía dadas a conocer por el INE, donde esta ciudad registró una tasa de desocupación de 7.7% durante el trimestre mayo-julio pasado.

“Para ser muy franco y respecto de las cifras que ha dado el INE, esto no es una sorpresa, ya que la situación de empleabilidad es compleja en Linares y la provincia. Es justo mencionar algunas precisiones, existe gran porcentaje de informalidad laboral, donde no hay contrato de trabajo y no están cotizando, igualmente existe un vínculo laboral de subsistencia económica entre quien tiene capital y quien trabaja, pero que no está formalizado ni escriturado, eso es efectivo en Linares y existe” manifestó la autoridad.

También, el jefe comunal hizo notar que la situación del cierre de la planta Iansa Linares ya se está haciendo patente en la realidad local, ante lo cual dijo se están tomando diversas acciones, tales como la conformación de lo que será la Corpora-ción de Desarrollo, que se constituirá junto al mundo privado local a fines de septiembre. Además, indicó que se está articulando una cartera de iniciativas desde el Gobierno Regional, mediante el Plan Regional de Inversiones para el período 2018-2022, que fue aprobado por el Presidente Sebastián Piñera.

“Debo decir que gracias a esta diferencia en la producción agroindustrial en el Maule Norte y la agricultura tradicional campesina del Maule Sur, para el período 2018-2022 la provincia de Linares es la que se va a llevar la tajada de la torta más grande de la región en estos cuatro años. Más de 500 mil millones de pesos, son más de cien iniciativas. Como ejemplo, la primera piedra del nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal; en 2019 iniciaremos con las obras del nuevo Hospital de Linares, donde 800 personas se van a absorber para la construcción de este proyecto. Luego, el mejoramiento del eje Januario Espinosa, Carmen y Maipú; de ahí, vendrá la construcción del Cesfam Óscar Bonilla para el primer semestre del 2020”, explicó el jefe comunal.

Dicho lo anterior, el alcalde, Mario Meza, junto al concejo municipal, realizarán un seguimiento a cerca de 100 iniciativas de progreso para la zona, “con las que se espera poder rebajar las cifras de desempleo, que empañan las obras de gestión y desarrollo que se han concretado en el año y medio de gestión edilicia para la ciudad de Linares”.