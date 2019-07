Adultos mayores realizan propuestas para promover envejecimiento positivo en Talca

Participación. Convocados por la U. Autónoma, el enfoque estuvo centrado en personas mayores que residen en sectores rurales de la comuna.

Talca. La Universidad Autónoma de Chile inició la segunda versión del Cabildo Ciudadano para Adultos Mayores, esta vez trabajando con grupos de personas pertenecientes a sectores rurales de la comuna de Talca.

Esta instancia, que se desarrolla a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la institución de educación superior, busca promover estrategias de participación e incidencia ciudadana que contribuyan al desarrollo de políticas comunales en materia de envejecimiento positivo.

El año pasado, el trabajo desarrollado con juntas de vecinos y grupos de adultos mayores, permitió la elaboración de una agenda de trabajo que incorporó problemáticas y propuestas de solución y que fue entregada a las autoridades locales y regionales.

“Hoy tenemos que hablar de una sociedad de envejecientes y no de una sociedad envejecida, porque sería extraño pensar que uno no nace aspirando a un buen vivir, las personas empezamos a envejecer desde que nacemos y las sociedades también. La única diferencia es que nosotros tenemos un límite que esperamos que sea el buen morir, mientras que en el caso de la sociedad no sabemos cómo termina, pero sí como va cambiando”, planteó el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Víctor Yáñez.

En ese sentido, la directora de la carrera de Trabajo Social, Berta Sepúlveda, explicó que este segundo cabildo comunal pretende relevar la condición de ciudadanos de las personas mayores del ámbito rural, con el objetivo de saber cómo viven y experimentan el envejecimiento en el territorio.

“Básicamente se abordan en este cabildo las dimensiones que se han definido internacionalmente, respecto de las ciudades amigables con las personas mayores y las hemos tomado para abordar, desde la perspectiva de los mayores, cómo viven cada una de estas dimensiones y cuáles son las fortalezas y debilidades que les ofrece el territorio en cuanto a estas dimensiones”.

Las participantes valoraron los espacios de participación para poder plantear las problemáticas que los aquejan. “Este tipo de encuentros es muy positivo para los adultos mayores. Por ejemplo, en nuestro sector tenemos un gran problema que es la locomoción colectiva”, indicó Susana Rojas de la Villa Illinois, un sector de Talca emplazado camino a Pelarco.