“Abrazos por la Vida” y su lucha contra el cáncer

Unidad. Un total de 60 mujeres de la región se unieron para dar vida a una agrupación que les daría la fuerza para enfrentar uno de los desafíos más importante en su vida… luchar contra el cáncer.

TALCA. El cáncer es una enfermedad que afecta a miles de personas en nuestro país y que cuando se manifiesta no hace distinción entre mujeres, hombres, niños o adultos. Es una enfermedad que se ha transformado en la principal preocupación en salud pública y que obliga a adoptar medidas para enfrentarla tanto en la detección, prevención y tratamiento de quienes la padecen.

Es por ello que en Talca surgió una agrupación de usuarias que se reunió para conformar una red de apoyo que les permitiera compartir sus vivencias y así acompañarse mutuamente.

Al principio mientras comentaban sus experiencias en la sala de quimioterapia surgió la idea de armar un grupo de whatsapp donde se contactarían para compartir de todo un poco.

Según cuenta Gladys González, presidenta de la agrupación “Abrazos por la Vida” en paralelo se dio una conversación con el oncólogo Nicolás Yáñez, quien la instó a formar una agrupación de pacientes, la cual él podría apoyar mediante charlas si se organizaban.

“Al pasar el tiempo, el grupo de whatsapp fue aumentando y con las amigas que partimos empezamos a soñar que podíamos tener una agrupación que pudiese apoyar a las distintas personas que estaban pasando por la enfermedad, además de resolver las dudas que todas teníamos con los distintos especialistas”, comenta Gladys. En la actualidad son 60 mujeres las que forman parte de la organización y de ellas el 95% tiene o tuvo cáncer de mama.

GRUPO DE APOYO

El grupo se reúne una vez al mes en la casa de alguna de las socias para compartir sus experiencias y orientar a quienes están empezando recién con su enfermedad.

Gracias a esta vinculación se ha logrado crear una gran familia que se preocupa de cada una de sus integrantes. “Todas somos distintas, pero tenemos cosas en común como los cambios físicos (perder parte de nuestro cuerpo, caída del pelo, piel sensible, entre otros) y cambios emocionales; que en varios casos han generado rupturas de pareja. También entregamos información real de la enfermedad y no la que surge de las redes sociales, del amigo u otra fuente que no tienen un asidero científico”, explicó González.

Asimismo en la agrupación están confiadas con que se apruebe la Ley Nacional del Cáncer con financiamiento; y a nivel local esperan continuar con ciclos de charlas con especialistas para resolver dudas de los pacientes y sus familias.

Finalmente la presidenta de la agrupación resaltó que en el área oncología y radioterapia del Hospital Regional de Talca el trato que reciben las pacientes ha sido excelente, las personas que ahí trabajan son acogedoras y “hacen que nuestro paso sea más humanizado, entregando la información necesaria de nuestro tratamiento”, puntualizó.