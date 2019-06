Presidente Sebastián Piñera entregó cuenta pública y realizó anuncios a la nación

VALPARAÍSO. El Presidente Sebastián Piñera realizó este sábado la segunda Cuenta Pública de su segundo mandato frente al pleno del Congreso Nacional y las autoridades más importantes del país.

El tradicional discurso lo realizó, por primera vez en la historia, pasadas las 20:30 horas, aunque las actividades en Valparaíso comenzaron cerca de las 18:00 horas.

En la previa de la ceremonia en el Congreso Nacional, en las calles de Valparaíso se registraron diferentes incidentes con grupos a los que no se les dio autorización para realizar marchas durante la jornada de ayer.

El Presidente participó de la tradicional foto oficial junto a los ministros de su gabinete en los jardines de Cerro Castillo antes de la segunda Cuenta Pública a la nación, luego fue el turno de los subsecretarios.

El Mandatario comenzó su discurso expresando su profunda solidaridad y apoyo a los habitantes de Los Ángeles, Talcahuano y Concepción, que en estos días han sufrido los embates de la naturaleza.

PRIMEROS 15 MESES

Sebastián Piñera se refirió al trabajo realizado durante los primeros 15 meses de Gobierno, mencionando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, materia en la que se impulsó un acuerdo nacional junto a una serie de proyectos de Ley para modernizar a Carabineros y la PDI, combatir los portonazos, las conductas antisociales, entre otros temas.

También se refirió a lo realizado para combatir el alto consumo de drogas en los niños y jóvenes, con la implementación del programa “Elige Vivir sin Drogas”.

El Presidente también habló sobre uno de sus ejes de campaña, como lo fue poner a los niños primero en la fila, material en la que se impulsó el primer Acuerdo Nacional por la Infancia, la protección hacia la Clase Media, a la igualdad de dignidad, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; el compromiso del Gobierno con los más pobres y poner a Chile en Marcha, así como la puesta en marcha del Plan Desarrollo y Paz para la Araucanía.

PRIORIDADES Y LA AGENDA DEL FUTURO

“Las prioridades de nuestro Gobierno son las prioridades de la gente: Fortalecer la seguridad ciudadana, crear más oportunidades y seguridades para la Clase Media y Consolidar un Chile en Marcha. Para esto es fundamental sacar adelante cinco importantes, urgentes y necesarias modernizaciones o reformas”, dijo el Mandatario en su discurso. Esos puntos se refieren a la Modernización Tributaria, Reforma de Pensiones, Modernización Laboral, una cirugía mayor a la Salud y una Educación de calidad para todos.

URGENCIAS Y MODERNIZACIONES

“Chilenas y chilenos, los desafíos del país no se agotan en estas áreas”, dijo Sebastián Piñera para referirse a otras materias denominadas grandes urgencias y modernizaciones del mundo productivo. En este ámbito, se refirió a la descentralización e igualdad de oportunidades entre las regiones y comunas del país, para lo que presentará al Congreso un proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, que unirá a los ministerio de Vivienda con el de Bienes Nacionales.

Se refirió también al Transporte del Tercer Milenio, impulsando una profunda modernización del sistema de transporte público, donde los beneficios también llegarán a regiones.

OBRAS PARA CHILE

Para construir el Chile del futuro, integrar y dar iguales oportunidades a las regiones y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, hemos puesto nuestra mirada no solo en los próximos 4 años, sino que en las próximas 4 décadas. Para ello hemos elaborado un Plan Nacional de Infraestructura que propone una red integrada de carreteras, puertos y aeropuertos y una ambiciosa cartera de proyectos estratégicos. Nuestro programa de infraestructura contempla inversiones por más de US$ 4 mil millones este año y más de US$ 20 mil millones para el cuatrienio 2018-2022”, aseguró el Presidente Piñera.

OTRAS MATERIAS

El mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos, para seguir potenciando al país en materia Agroalimentaria.

El Presidente Sebastián Piñera también se refirió en su Cuenta Pública a la nación a temas de Cultura, Ciencia y Tecnología, Minería, Deportes.

Finalmente, el Mandatario convocó a un Acuerdo Nacional y Transversal “que liderará el Ministro del Interior, para mejorar y fortalecer la calidad de nuestra política y de nuestras instituciones republicanas, con el propósito de fortalecer y renovar las confianzas de la ciudadanía en ellas, lo que es fundamental para la buena marcha de nuestra República”.

Para esto, se trabajará en Probidad y Transparencia, pero uno de los anuncios más esperados, pues ya se había adelantado en algunos medios de comunicación, fue la presentación de una reforma que permita modernizar el funcionamiento del Congreso, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación. “Además, impulsaremos una Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores y para poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes, para oxigenar nuestra política y dar más oportunidades de participación ciudadana a todos nuestros compatriotas”.