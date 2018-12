ONG’s lograron revertir decisión de Cancillería que impedía entrar a Chile a personas que viven con VIH

SANTIAGO/TALCA. Preocupación y malestar entre organizaciones de personas que viven con VIH-Sida y parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados generó la denuncia de la Fundación Sida Maule, respecto a la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de otorgar una visa de ingreso al país a un ciudadano venezolano que vive con VIH/Sida.

Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre Jahim Key, venezolano residente en Perú, inició sus trámites migratorios en el consulado de Lima para ingresar a Chile. Fue ahí cuando, para su sorpresa le solicitaron exámenes médicos, los cuales fueron rechazados por ser una persona que vive con VIH, negándosele la visa para ingresar al país.

El hecho causó tal revuelo que un grupo de organizaciones envió una carta al Presidente de la República Sebastián Piñera, solicitando la eliminación de estas barreras por considerarlas discriminatorias.

Además de pedir una aclaración sobre los requisitos migratorios promovidos por el gobierno, solicitud avalada por el diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, quien fue enfático en señalar que “de comprobarse que la Cancillería chilena le habría negado la visa a un ciudadano venezolano por ser portador de VIH, nos encontraríamos ante una situación flagrante de discriminación odiosa nunca antes vista en Chile. Es imperativo que sea aclarado lo antes posible”, sentenció.

ALARMANTE REQUERIMIENTO

“Comencé pidiendo los requisitos en el Consulado de Chile en Lima, esto lo realicé el miércoles 21 de noviembre del año en curso, luego de diversas llamadas, me pidieron que lo realizara vía correo electrónico, y así se hizo. Una hora después recibí respuesta por parte del consulado con los requisitos para solicitar la Visa Sujeta a Contrato. Al leer los archivos PDF adjuntados en el mail, me topo con el alarmante requerimiento de “exámenes de laboratorio” y un formato de certificado médico para ser llenado. A su vez pedían adjuntar de forma obligatoria los resultados de los mismos”, señaló el afectado.

Jahim Key relató que “uno de los exámenes que solicitaban, era el Test de Elisa (prueba de VIH), situación que me alarmó totalmente, y con toda la duda que me aquejaba al momento, me comunico nuevamente con el consulado vía correo electrónico expresando mi miedo y duda sobre tal requerimiento, ya que soy paciente seropositivo. La respuesta del consulado fue: ‘De acuerdo con instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ningún Consulado puede procesar visas si en el examen médico él o la interesada aparece como positivo’, aseveró.

Key agregó que “procedí a realizar diversas llamadas para poder aclarar la situación, me comuniqué con el área encargada de las visas y no recibí ninguna respuesta, luego llamé al área social y el funcionario de forma inapropiada me indicó que ninguna persona con Sida puede solicitar visas”, sentenció

APLICACIÓN INADECUADA

Alberto Stella director de la ONUSIDA Perú manifestó que “es una aplicación inadecuada de la norma, no sé si por desconocimiento o cualquier otro motivo, pero hay una contradicción entre el formulario que le fue dado al ciudadano solicitándole el test de VIH por las autoridades consulares y lo que presenta y dice el sitio web del gobierno de Chile para solicitud de Visa”, expresó, Stella.

Por su parte el dirigente talquino, Michael Díaz, secretario Ejecutivo de la Fundación Sida Maule y autor de la denuncia manifestó que “nos alegra que rápidamente la Cancillería haya reconocido que se trató de un error, aunque no ha señalado la forma de subsanar el mal causado. Lo preocupante es que fue una instrucción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores a todas las oficinas consulares de América y no sabemos cuántas personas pueden haberse visto afectadas. Es claro que se vulneró la Ley del Sida y las recomendaciones de la CIDH (Comisión Inter-americana de Derechos Humanos) y de ONUSIDA, por ello estamos recabando mayores antecedentes para definir las acciones a seguir”, puntualizó el dirigente maulino.