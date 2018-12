Ex prefecto de Curicó es uno de los generales que se va con Hermes Soto

Cambios. Era parte del grupo de “las mayores antigüedades” dentro de Carabineros, debiendo de esta forma dejar su cargo como jefe de la Décima Zona Los Lagos.

Santiago. El ex prefecto de Carabineros de Curicó, Rodrigo Cádiz Stewart, es uno de los 10 generales que dejó el alto mando de la citada institución, junto al ahora ex director de Carabineros, Hermes Soto. Cádiz, quien permaneció en la “Ciudad de las Tortas” entre el 2013 y 2015, era parte del grupo de “las mayores antigüedades” dentro de Carabineros, debiendo de esta forma dejar su cargo como jefe de la Décima Zona Los Lagos. Cabe recordar que fue el propio Presidente, Sebastián Piñera, quien explicó el rol de Soto en tales cambios “El general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando, que nos permita enfrentar con voluntad, eficacia y oportunidad los problemas que aquejan hoy a Carabineros y los grandes desafíos que debe enfrentar en el futuro la institución”, explicó. En estricto rigor, el descabezamiento del tercio del Alto Mando institucional significará que oficiales jóvenes asuman el alto mando, provocando un “inédito cambio generacional”.

TRÁMITE

Como se sabe, en el contexto de los nuevos antecedentes que fueron puestos a disposición de la ciudadanía sobre la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, durante un operativo del GOPE de Carabineros en Ercilla, Región de La Araucanía, el Presidente Piñera le solicitó la renuncia a Hermes Soto como director de Carabineros, petición que fue rechazada por el uniformado. Tal escenario obligó al Primer Man-datario a recurrir al artículo 104 de la Carta Fundamental para cursar su salida previa notificación al Congreso y de manera posterior a la Contraloría, trámite que se completó durante la jornada del pasado viernes, curiosamente justo en instantes donde encabezaba un acto de Carabineros en Concepción, en específico, la ceremonia de graduación de 24 nuevos suboficiales.

EDECÁN

A poco más de una hora de decretada la salida de Hermes Soto, Sebastián Piñera presentó como el nuevo general director de Carabineros a Mario Rozas Córdova (nacido en Linares, de 51 años), quien se transformó en el uniformado más joven de los últimos 30 años en ocupar dicha plaza. Con tal designación se renueva el promedio de edad del Alto Mando, el cual oscilará entre los 49 y 51 años. Así, con el nombramiento de Rozas al mando de Carabineros, la señal del Gobierno es clara: una nueva generación debe liderar a la institución. El nuevo general director egresó en 1987 de la Escuela de Oficiales. Rozas, quien proviene de la Dirección de Bienestar es un conocido entre los pasillos del Palacio de La Moneda, pues se desempeñó como edecán del propio Presidente Piñera, entre noviembre de 2011 y marzo de 2014.