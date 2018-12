Detectan al ex frentista Pablo Muñoz Hoffman en EE.UU.

Interpol y el juez Mario Carroza entregaron versiones distintas sobre el hecho. Se trata de uno de los protagonistas de la fuga de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996.

SANTIAGO. El ministro en visita Mario Carroza informó que Pablo Muñoz Hoffman, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y uno de los protagonistas de la mediática “fuga del siglo”, fue detenido en Estados Unidos.

El magistrado precisó que la noticia le fue comunicada por la Interpol, pero aún está por confirmarse, puesto que el aludido presentó otra identidad.

“La información preliminar es que, efectivamente, Pablo Muñoz Hoffmann ha sido detectado y detenido en Estado Unidos con una identidad distinta, que se está verificando”, sostuvo Carroza.

“Una vez que se tenga la confirmación me van a informar, para yo tomar la decisión de pedir el expediente, que se encuentra en los archivos de tribunales y comenzar a ver la posibilidad de pedir la extradición”, complementó.

OTRA VERSIÓN

Sin embargo, Ricardo Quiroz, jefe de Interpol Chile, descartó que se encuentre detenido y aseguró que hay “antecedentes que dan cuenta de la posible ubicación de un prófugo chileno en el extranjero y en particular se recibió una comunicación que hasta el momento no es oficial, de autoridades estadounidenses, donde nos consultan efectivamente por antecedentes de Pablo Muñoz y nosotros lo que estamos haciendo en esta etapa preliminar es establecer fehacientemente si se trata o no del prófugo requerido por Chile”.

“En ese sentido, se han intercambiado huellas dactilares y toda la información necesaria para la correcta identificación de esta persona”, precisó, añadiendo que “estamos en una etapa preliminar de establecer fehacientemente su identidad”.

EX ABOGADO

Alberto Espinoza, quien fuera abogado de Muñoz Hoffman en los años 90 mientras enfrentaba a la justicia, estimó que si llegan a traer de regreso a Chile al ex frentista será solo para dejarlo libre.

“Se tendrán que declarar las prescripciones una vez que sea traído a Chile y quedar en libertad en el menor tiempo posible, yo no veo que Pablo Muñoz Hoffman vaya a estar preso mucho tiempo acá en Chile, yo creo que va a quedar libre inmediatamente una vez que llegue acá. Él no está comprometido en ningún hecho de estos que investiga el ministro Carroza, ni en el caso de Jaime Guzmán ni en el caso de Cristian Edwards”, comentó el jurista.

LA “FUGA DEL SIGLO”

La fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) se registró a plena luz del día el 30 de diciembre de 1996, a través de un helicóptero que miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestraron horas antes.

La “Operación Vuelo de Justicia” -como la denominó el grupo extremista- permitió el escape de los militantes Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffman, Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro.

Los cargos contra cada uno eran:

Palma Salamanca: Secuestro de Cristián Edwards y los homicidios del senador Jaime Guzmán, el coronel Luis Fontaine Manríquez y el cabo Víctor Valenzuela Montecinos.

Hernández Norambuena: Secuestro de Cristián Edwards y homicidio del senador Jaime Guzmán.

Muñoz Hoffman: Asesinato del coronel Luis Fontaine y por el atentado contra el general Gustavo Leigh Guzmán

Ortiz Montenegro: Homici-dio de un funcionario de Carabineros

(Fuente Cooperativa)