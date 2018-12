Paseo de amigos en tractor terminó en tragedia

Imputado. Conductor fue formalizado por manejar en estado de ebriedad con resultado de muerte y sin licencia, pero la medida fue aplazada para que pudiera ir al funeral.

CURICÓ. Un gran drama humano viven dos familias luego de que dos de sus integrantes protagonizaran un accidente de tránsito en la ruta J-312, la noche del domingo pasado, en la comuna de Teno. Según el Ministerio Público, ese día a las 20:30 horas los amigos salieron a dar una vuelta en un tractor. Lo que parecía un viaje más tuvo un lamentable vuelco cuando Giuseppe Moratelli, de 24 años, cayó de la máquina y ésta le pasó por encima lo que le provocó la muerte inmediata. La fiscal Carmen Manríquez señaló que el joven conductor, de 25 años, iba con 0,85 grados de alcohol por litro de sangre, por lo cual pidió formalizarlo por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y sin licencia. “Uno se fue manejando y el otro amigo se fue afirmado como en la especie del tapabarro del tractor y, además, se encontraba manipulando su celular. A consecuencia de esa circunstancia, habría perdido el equilibrio y habría caído siendo atropellado por la rueda trasera”, dijo. Para esclarecer el hecho, se estableció un plazo de investigación de tres meses y se ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario total. La profesional del Ministerio Público afirmó que “no se pidió la prisión preventiva en base a los antecedentes dado que podría existir tanto responsabilidad del conductor del tractor y de la víctima al haberse subido al tractor que no tiene un lugar especial o habilitado para poder transportar pasajeros y además que se encontraba manipulando su celular”.

ASISTENCIA A FUNERAL

En medio de la audiencia, el abogado defensor, Esteban Arévalo solicitó que el arresto domiciliario total se postergara un día para que su defendido pudiera ir al funeral de su amigo, lo cual fue acogido por el tribunal. “Mi representado me contó, efectivamente, que iban los dos en el tractor y que la víctima iba sujetada del vehículo y en el mismo tiempo en la otra mano estaba viendo su celular”, indicó. Por tal motivo, el profesional afirmó que entre las diligencias pedirá periciar el celular para establecer ese elemento de investigación. Arévalo se mostró conforme con que el acusado pueda asistir al funeral de su amigo. “Hablé con él y estaba muy mal. El dijo textual: se murió mi compadre. Hablaba poco y estaba más preocupado de la muerte y del sentimiento quizás de culpa por el accidente. De hecho, me dijo que no tiene ningún problema con la familia y que quiere ir a despedirse de su amigo”, acotó. En la audiencia, el imputado reveló que el padre de la víctima le habría dicho “tranquilo. Se trató de un accidente”.

El joven fallecido pertenecía al Curicó Rugby Club, el cual en sus redes sociales dio a conocer su pesar por la muerte de uno de los suyos. “Con un profundo dolor y tristeza comunicamos el fallecimiento de uno de nuestros amigos y jugadores”.