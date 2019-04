Las incógnitas en el caso de la joven rauquina encontrada en el norte

Diligencias. La PDI no descartó ninguna hipótesis y son varias las dudas que han surgido en las últimas horas.

CURICÓ. Con la aparición de la joven rauquina terminó solo una parte de este enigma policial, pues aún quedan interrogantes por resolver. Por eso será clave la declaración que preste Maritza Bravo Loyola, de 25 años a la PDI, tanto en el norte como cuando arribe a Curicó.

Por tal motivo, no está descartada ninguna hipótesis en la desaparición de la joven a mitad de la semana pasada tras terminar su turno de noche en la empresa Dosal de Tutuquén, en la comuna de Curicó.

Ella salió sin novedad de sus labores y se dirigió a su casa en Rauco, pero nunca llegó y se desató su búsqueda.

La mujer apareció en Mejillones la noche del domingo, donde declaró que fue secuestrada por tres hombres que se desplazaban en un automóvil tras quedar en pana en su motocicleta. Sin embargo, fuentes de la investigación indicaron que el vehículo no tenía problemas mecánicos.

Además, horas después de su desaparición aparece retirando dinero de un cajero automático en Santiago. Para eso serán claves los registros de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria.

INTERROGANTES

En medio de esa incertidumbre, el jefe provincial de la PDI, Ricardo Castro, señaló que “todavía no tenemos una línea de investigación clara, probablemente, la vamos a obtener una vez que podamos realizar la declaración de esta persona. Después que desaparece la teníamos posicionada en Santiago a las 8:30 de la mañana realizando un giro bancario. Eso hace presumir que si no hay intervención de terceras personas es probable que ella misma haya realizado estos giros”, apuntó.

La autoridad policial reconoció que se ha hablado de varias hipótesis como tema de drogas, triángulo amoroso o, incluso, trata de personas. “Es la desaparición de una persona en condiciones poco claras y la misión nuestra como PDI es establecer y esclarecer la situación. No puedo descartar nada, mientras no tengamos todos los antecedentes para referirnos en forma clara no puedo decirle si es una cosa u otra”, indicó.

AYUDA

En tanto, el prefecto de Carabineros, coronel Aldo Borroni, destacó el trabajo hecho por las policías para esclarecer este caso y se sumó a las impresiones en cuanto a que estamos ante un extraño caso.

“Nace inusual porque al encontrar una motocicleta sin su ocupante y con algunos rastros que permitan pensar que tuvo algún accidente o algo parecido y no aparezca en el hospital ya está fuera de la norma. El resultado iba a ser también inusual como fue acá”, indicó.

Independiente de las dudas de este caso, la gobernación provincial entregará contención y apoyo sicológico a la joven y su familia a través del Centro de Apoyo a Víctimas.