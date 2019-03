Investigan hallazgo de otro cadáver en el mismo lugar donde apareció Aylin Fuentes

Denuncia. Padre del fallecido dijo tener información que su hijo desapareció después de ser sometido a un control de identidad por parte de personal de Carabineros.

TALCA. En el mismo lugar donde el 8 de enero pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Aylin Fuentes, en un caso que todavía causa impacto y conmoción, en horas de la tarde de ayer fue descubierto el cadáver de un hombre de 36 años de edad cuyo cuerpo, de acuerdo a los primeros antecedentes, presentaría indicios de que en su deceso hubo intervención de terceros.

El macabro hallazgo fue realizado en las aguas del Río Claro, a la altura de Avenida Circunvalación con 14 Norte, lugar hasta donde concurrió un amplio contingente de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laborato-rio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes procedieron a aislar el sitio del suceso e iniciaron los peritajes e indagaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Isaac Manuel Escanilla San Martín, de 36 años de edad, con residencia en la vecina población “Padre Hurtado” del sector norte de Talca, quien según lo informado por familiares que llegaron al lugar del hallazgo y confirmaron su identidad, estaba desaparecido de su hogar desde hace once días, debido a lo cual existían una denuncia por presunta desgracia estampada ante Carabineros.

Luego de constituirse en el sitio del suceso la fiscal Gabriela Vargas no descartó ni confirmó que exista intervención de terceros en el deceso de Escanilla, precisando que debido a las condiciones en que fue encontrado el cadáver –semi sumergido en el cauce del río-, es necesario esperar los resultados del examen de autopsia para conocer de manera fehaciente la causa del fallecimiento.

Se espera que tales resultados se den a conocer formalmente por parte del Servicio Médico Legal a primera hora de mañana martes.

“ME MATARON A MI HIJO”

En el lugar donde fue encontrado el cadáver se registraron escenas de dolor, tensión y nerviosismo, cuando comenzaron a arribar los parientes del fallecido, entre ellas su esposa junto a su pequeña hija de cinco años; además del padre de la víctima.

“A mi hijo lo mataron de dos balazos. Tenemos información que desapareció después de un control de identidad que le hizo Carabineros. Eso fue el jueves 14 de marzo a las 9:30 horas de la noche. No voy a decir más por ahora porque no quiero tener problemas con la policía. El martes voy a hablar, una vez que se sepa el informe de autopsia, porque yo quiero que esto se aclare y la muerte de mi hijo no quede impune”, dijo Isaac Escanilla González, el padre del fallecido.