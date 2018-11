Condenan a cuatro años de cárcel a hombre por abusar de hijastra

Imputado. Tras conocer la condena, acusado alegó total inocencia.

CURICÓ. El Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad decidió condenar a cuatro años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de una hija de su pareja, en su casa al interior de la población Prosperidad, en el sector de Aguas Negras.

Tomando en cuenta que el imputado en ningún momento estuvo en prisión preventiva, deberá pasar tras las rejas todo el período de la condena y sin gozar de ningún beneficio.

No hay que olvidar que el Ministerio Público no pudo acreditar la reiteración del delito, pero anunció que no descarta denunciar a la pareja del hombre por el, supuesto, ilícito de encubrimiento de los hechos, los que se habrían registrado hace varios años atrás.

Tras escuchar la condena, el imputado precisó que se cocerá la boca si ingresa a la cárcel como una forma de reclamar justicia. Como la sentencia no está ejecutoriada el sujeto abandonó el tribunal caminando tranquilamente.

INOCENCIA

El acusado alegó total inocencia de los hechos que se le acusan y ya presentó una acción legal en la Corte de Apelaciones de Talca para revertir el fallo.

“Estoy un poco más tranquilo porque se puede apelar a algo que nunca ha ocurrido porque cualquiera que viera el caso se daría cuenta de muchos errores”, dijo.

El hombre agregó que el dictamen solo se argumentó en el relato de la menor, lo que a su juicio, es poco contundente. Además, afirmó que su suegra fue la que denunció inicialmente el hecho porque nunca le cayó bien.

“Siempre ha tenido venganza conmigo porque yo le saqué a su hija del lado de ella y era quien trabajaba en ese hogar”, apuntó.

En ese sentido, el hombre aseguró que alguien tiene que haberle metido cosas a la niña, de 5 años a la hora del supuesto abuso, para inculparlo injustamente.