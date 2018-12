Director de teatro curicano alista arribo de nuevas obras

CURICÓ. “Comedia con Fantasmas” y “A Las Puertas del Paraíso” son las obras de teatro que el director, Mauricio Bustos, pretende traer durante el 2019 a su natal “Ciudad de las Tortas”, en específico, en el Teatro Provincial. “Tengo a mi haber al menos 10 espectáculos, la mitad de ellos de mucho éxito de público y de la crítica especializada”, acota. Montajes como “Un Jardín Secreto” y “El Evangelio Según San Jaime” ya pasaron por el aludido escenario, tal como propuestas de un corte más bien “familiar”, como “Historia de una Gaviota y del Gato que le enseño a volar”, que es una adaptación de una novela del escritor, Luis Sepúlveda y “El Ratón Pérez”, que es una fábula hispanoamericana. Respecto a las obras que arribarán durante el próximo año, “Comedia con Fantasmas”, cuenta con las actuaciones de Consuelo Holzapfel, Carmen Disa Gutiérrez, Constanza Araya y Marcela Solervicens, escrita por José Ramón Fernández, “uno de los más grandes dramaturgos españoles contemporáneos”. Por su parte, “A Las Puertas del Paraíso”, se presenta como una adaptación del desaparecido escritor nacional, Alfonso Alcalde. “Es muy vistosa, con música en vivo, los actores cantan, bailan, trabajan mucho con su cuerpo. Es una historia muy graciosa, porque se trata de dos payasos malacatosos que se las tienen que arreglar una vez que el circo donde están se va a la quiebra. Pasan por situaciones muy cómicas para poder sobrevivir”, subrayó.



COMPAÑÍA DE TEATRO

Nacido en Curicó, Mauricio Bustos estudió Teatro en la escuela de Gustavo Meza. Junto con ello, es Licenciado en Artes Escénicas en la Universidad Bolivariana. Tras ejercer la actuación, Bustos derivó hacia la dirección teatral y la dramaturgia, dando vida a la compañía de teatro “Observatorio Popular”, con la cual desde hace más de 10 años, ha podido recorrer diversos escenarios, con obras de diversa naturaleza. “No es un teatro realista, es un teatro mucho más fascinador, más alegórico, entretenido, vistoso, más ameno, porque es más cercano para el público. En definitiva, genera audiencias, ya que es teatro cercano al público, no es tan hermético”, acota tras ser consultado respecto a la línea que marca el trabajo dicha agrupación. Respecto a las historias que en definitiva elige para que sean contadas, Bustos indica que se trata de un trabajo que más bien responde a la “conexión” que se tiene “con el mundo que lo rodea”, siendo una especie de “antena” que se recibe o capta “lo que la gente quiere ver y reflexionar”, entre ellos sus “conflictos internos”. Luego se cumple el rol de “parlante” para transmitir los respectivos mensajes. “El teatro se hace cargo de esa devolución, porque la misión nuestra es, de alguna manera, ser el espejo de la sociedad. Pero es un espejo que no te muestra igual como eres. En lo personal, me gusta mostrarlos de otra manera, por eso tomo una estética distinta, no hago realismo, hago otro teatro que a mi modo de ver es más expresivo, porque deja que el público se vea de otra manera”, concluye.