Empresarios agrícolas del Maule se reúnen con Canciller por TPP11

Puntos de vista. Tras recibir invitación del Ministro de RR.EE. un grupo de empresarios agrícolas fueron convocados para conocer sus opiniones respecto del tratado.

SANTIAGO. Una extensa reunión de trabajo fue la que llevaron a cabo un grupo de empresarios agrícolas de la región del Maule, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, el subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez y el Director Nacional de ProChile, Jorge O’Ryan, para conocer detalles de lo que significa el TPP11 para el país y específicamente para la Región del Maule. La invitación cursada por el propio Canciller chileno, se llevó a cabo en el edificio del respectivo ministerio, oportunidad donde el Ministro Teodoro Ribera, agradeció la presencia y el tiempo que se dieron para responder a su llamado, haciendo hincapié en la relevancia que cada uno de ellos tiene en la región. En la cita se encontraban, Consuelo Corta, Santiago Achurra, Carolina Dosal, Jorge Balduzzi, Jaime Armengolli, entre otros, junto a autoridades del Maule, quienes pudieron exponer su visión respecto de este acuerdo. En esta ocasión se pudo conocer diversos aspectos del tratado que lo hace ser el tercer mayor Tratado de Libre Comercio en el mundo, integrado por 11 países del Asia Pacífico, conformando un mercado de 502 millones de personas.

OPINIÓN

Al respecto, Consuelo Corta, agradeció la invitación realizada por el Canciller, porque siempre será importante, según ella, comunicar a la ciudadanía lo que se está realizando en materia económica internacional para el país. En este sentido la empresaria agregó que “en relación a este tema (TPP11) hay una serie de mitos que han estado en la opinión pública, sobre todo, en redes sociales, pero que con el transcurso del tiempo se han ido aclarando y demostrando que este Tratado es un nuevo paso para seguir en el camino de buscar mayores mercados y por ende más trabajo para todos. Nosotros somos una economía pequeña, comparados con otros mercados internacionales, y eso nos hace ampliar nuestros accesos a otros mercados, sobre todo, en nuestra región que es eminentemente agrícola”, señaló Consuelo Corta. En este sentido Consuelo Corta añadió que “al ser una región agrícola, el trabajo de la mayoría de su población depende de cómo nosotros somos capaces de producir una excelente fruta, verduras, vinos, etcétera, pero ese esfuerzo de tanta gente, no se aprovecharía si no somos capaces de comercializarla y como estamos en un mundo globalizado, este Tratado como los que ya Chile ha firmado, ayudan a que seamos más competitivos, por eso creo que no ratificar este Tratado por parte del Senado, sería no comprender que el desarrollo de la industria agrícola sigue dependiendo del acceso de nuestros productos a esos mercados internacionales, por el contrario de no hacerlo, quedaríamos en desventaja frente a otros que sí lo ratificarán”, apuntó Consuelo Corta.