Critican declaraciones de Navarro sobre la Constitución Chilena

Senador participó en el XXV Foro Parlamentario de Sao Paulo.Si bien en la oposición también tienen reparos a la Carta Magna de Chile, desde RD dijeron no entender el “vínculo” que el senador hace con el texto venezolano.

SANTIAGO. Distintas reacciones generaron los dichos del senador Alejandro Navarro, quien durante el XXV Foro Parlamentario de Sao Paulo expresó su apoyo al líder venezolano, Nicolás Maduro, y acusó a Chile de tener una Constitución “mal oliente”.

En ese sentido, Navarro indicó que la Constitución venezolana es “la mejor Constitución de América Latina y una de las mejores constituciones del mundo”. Asimismo, afirmó que “ya quisiera para Chile una Asamblea Constituyente y la Constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una Constitución mal oliente, caduca, que tenemos que cambiar, labrada a sangre y fuego en dictadura y aún los chilenos no hemos podido acabar de cambiarla”.

Al respecto, el diputado de la UDI Issa Kort señaló que “es muy preocupante e irresponsable los adjetivos que el senador Alejandro Navarro ocupa hacia Chile, son inaceptables. El venir a decir acá que tenemos una Constitución, la cual ha sido reformada por presidentes como el Presidente Ricardo Lagos, ha sido reformada cada vez que parlamentarios lo han planteado y el Congreso Nacional lo ha decidido, por lo tanto, es solo una burda justificación para querer validar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

Asimismo, Kort recalcó que “tampoco nos sorprende y si nos damos cuenta que el senador Navarro tiene un sesgo absolutamente ideolológico al calificar la situación venezolana casi como una situación ideal. Por lo tanto, si el senador Navarro cree que está tan bien la cosa en Venezuela y está tan mal en Chile, por qué no se va a Venezuela, por qué no se va a vivir a ese paraíso que han dejado más de 4 mil personas diariamente y finalmente opta por elegir un régimen dictatorial y que viola los Derechos Humanos”.

“DECLARACIONES ANTICHILENAS”

“No puedo dejar pasar las declaraciones antichilenas del senador de extrema izquierda Alejandro Navarro, nuestro Senado tiene un infiltrado operador político del dictador socialista. Hoy hemos visto una persona que su actividad permanente está enfocada en un fanatismo sin sentido sobre un régimen que hoy tiene un país sometido a la miseria, hambre, violaciones a los Derechos Humanos y con millones de ciudadanos que han debido escapar del régimen del señor Maduro”, opinó la diputada de RN Catalina del Real.

Mientras que su par de RN, Francesca Muñoz, expresó que las palabras de Navarro “solo muestran el desprecio que siente por los Derechos Humanos, porque quien respeta la integridad del otro no puede ir a celebrar a un dictador como Maduro. Realmente no sé en qué mundo vive el senador Navarro que critica a Chile y celebra la gestión de un violentista que tiene a su país sumido en una crisis humanitaria”.

“DEFENSOR DEL CHAVISMO”

Desde la oposición, en tanto, el diputado del PS Jaime Naranjo, consideró que lo dicho por Navarro en esta oportunidad, “no es muy distinto de lo que ha señalado en nuestro país hace reiterados años, él es uno de los más tenaces defensores del Gobierno de Maduro y del Chavismo en general, de tal manera de que nada nuevo debajo del agua (…) Además, muchos de nosotros seguimos teniendo un cuestionamiento bien profundo sobre nuestra Constitución, así que no es el único que tiene una opinión discrepante con la Constitución que nos rige”.

Sin embargo, el también presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, indicó que “uno podrá decir no es el lugar para hacerlo, pero yo no haría mayor cuestión de su entusiasmo que ha sido un entusiasmo permanente (…) Yo también no comparto la Constitución que tenemos, ahora cada cual sabe dónde dice aquello o no lo dice, pero él es libre de opinar lo que estime conveniente, en el lugar que estime conveniente. Acaso fue afortunado o desafortunado el lugar que escogió, no le daría mayor trascendencia”.

En tanto, el diputado de RD Pablo Vidal consideró que “el senador Navarro confunde las cosas, estamos totalmente de acuerdo que la Constitución chilena debe ser cambiada, lo venimos planteando hace muchos años que en Chile debe haber una Asamblea Constituyente -que sean los chilenos y chilenas quienes decidan cuáles van a ser las reglas del juego que van a poder mandar en nuestro país-. Pero hoy la única persona que ha cuestionado la legitimidad de la Constitución venezolana ha sido Nicolás Maduro que disolvió la Asamblea Nacional, porque era democráticamente abierta de oposición, la disolvió para poder constituir una Asamblea Constituyente”.

Para Vidal, “acá el llamado claro es a que Nicolás Maduro a través de los mecanismos democráticos y constitucionales le abra la puerta a la democracia de su país, eso lo que nosotros esperamos. Está bien la situación de Chile no nos gusta, pero no entiendo cuál es el vínculo que el trata de hacer de la Constitución venezolana”.