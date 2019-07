Al menos nueve intendentes renunciarían para asumir candidaturas a gobernadores

Trascendidos. En el oficialismo ya están trabajando en las nóminas de quiénes dejarían sus cargos en octubre y sus posibles reemplazantes.

SANTIAGO. Según consignó La Tercera, a las 19:00 horas del pasado jueves, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, llegó hasta La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. De acuerdo a fuentes oficialistas, la cita fue solicitada por el diputado para analizar la situación en la que se encuentran distintos intendentes del país de cara a las elecciones de gobernadores regionales, que se realizarán en 2020. Esto, ya que en las distintas colectividades oficialistas ya comenzaron a barajar los nombres que les permitirían hacer frente a esos comicios. Se evalúa que intendentes en ejercicio puedan competir y, por lo tanto, tal como establece la ley, deberían abandonar sus cargos un año antes de la elección, es decir, en octubre. Al respecto, diversas fuentes oficialistas consultadas informaron que este sería el caso de -al menos- nueve intendentes en ejercicio. Estos son los RN Marco Antonio Díaz (Antofagasta) y Jorge Martínez (Valparaíso), además de la independiente pro RN Karla Rubilar (Metropolitana); los UDI Lucía Pinto (Coquimbo), Juan Manuel Masferrer (O’Higgins) y César Asenjo (Los Ríos), junto al independiente pro UDI Martín Arrau (Ñuble) y los Evópoli Pablo Milad (Maule) y Geoconda Navarrete (Aysén).

A este grupo se suman los casos de sus pares de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); Biobío, Sergio Giacaman (UDI); Araucanía, Jorge Atton (independiente pro RN); Los Lagos, Harry Jürgensen (RN), y Magallanes, José Adolfo Fernández (RN), quienes, de acuerdo a las mismas fuentes, están “en evaluación” y “sin una decisión tomada” respecto de si serán las cartas definitivas de sus colectividades.

La salida de los distintos intendentes, no obstante, no asegura su cupo para los comicios, pues los partidos de Chile Vamos establecieron como regla general que sus respectivos candidatos a gobernador se sometan a primarias. Así, no solo intendentes abandonarían sus puestos, sino también una serie de gobernadores.

Sobre este último punto, fuentes oficialistas explicaron que la intención del Presidente Piñera sería reemplazar de inmediato a quienes renuncien, evitando generar vacancias en alguna región, por lo que se está conversando con los partidos al respecto.

En La Moneda las versiones no son únicas. Algunas fuentes sostienen que ya tienen claridad sobre quiénes saldrían de sus cargos y hablan de ocho intendentes, mientras otros dicen que falta tiempo y no hay nada resuelto.