Un necesitado Curicó Unido recibe a la UC

Partidazo. El equipo de Dalcio Giovagnoli nuevamente realiza seis cambios en su oncena titular, para intentar batir al sólido líder del torneo que acumula 10 partidos invicto. La historia reciente favorece al Curi jugando ante los cruzados en La Granja. Se juega hoy desde las 17:30 horas con gran marco de público y pitazo del árbitro más joven de Primera División.

CURICÓ. Temporada 2018 y la Universidad Católica ganó 3 a 1 al Curi jugando en La Granja con goles de Luciano Aued, David Llanos y Germán Lanaro, descontando con un golazo Martín Cortés para Curicó Unido. Derrota curicana ante los cruzados, siendo la única jugando oficialmente en La Granja en la última década, pues en 2014 por Copa Chile fue triunfo del Curi por la mínima con gol del volante argentino José Miguel Loncón, en 2013 por la misma copa fue empate sobre la hora de Católica con anotación del ‘Nico’ Castillo tras apertura de la cuenta de Diego Churín, mientras que un peldaño antes, en 2009 por Primera División ganó Curicó por 3 a 2 con goles del paraguayo Ever Amarilla, del uruguayo Alberto ‘Beto’ Ortega y del goleador César Díaz, descontando para Católica Milovan Mirosevic y Rodrigo Toloza. Cuatro juegos oficiales entre ambos en La Granja en los años recientes, con dos triunfos para Curicó, un empate y un triunfo de la UC, en una historia que continúa escribiéndose esta tarde.

CAMBIOS

Católica llega a La Granja como exclusivo puntero del campeonato, alejado 13 puntos de su más cercano perseguidor y con 10 partidos consecutivos sin perder en el torneo. Los dirigidos por Gustavo Quinteros son los más regulares y más goleadores del campeonato, teniendo al ‘Chapita’ José Pedro Fuenzalida, como su principal goleador con siete tantos y su principal asistidor con cinco jugadas de gol, las mismas que tiene el albirrojo Matías Cavalleri. En Curicó Unido la realidad es opuesta a los cruzados en cuanto a rendimiento, pues el equipo de Dalcio Giovagnoli suma cuatro encuentros sin ganar, logrando tan solo un punto de los recientes 12 disputados. Están en mala racha los curicanos que buscarán reencontrarse hoy con su mejor forma, con los puntos y con la confianza que les permita enfrentar de la mejor forma la recta final del torneo (este fin de semana se juega la fecha 22 de un total de 30). Para hoy, el técnico albirrojo realizaría nuevamente seis cambios en la oncena titular, tal como lo hizo en la fecha pasada frente a Huachipato (0 a 2) después de tropezar ante Iquique en La Granja por la jornada 20 (1 a 2). Deschamps, Opazo, Bechtholdt, Franco, Saavedra, Cisternas, Cortés, Espinosa, Cavalleri, Vargas y García sería el once titular curicano, destacando las reapariciones en la titularidad de Franco, Saavedra, Espinosa, Cavalleri, Vargas y García, estando suspendido Vera y enviando a la banca a un encendido Jaime, moviendo Dalcio los nombres en defensa, mediocampo y completamente en ataque, y regresando a la estructura del 4-3-3, la que pareciese más acomodar al equipo, como lo ha demostrado en varios pasajes del torneo. Pita el juez más joven de la Primera División, el joven de 30 años Juan Lara desde las 17:30 horas en el estadio La Granja con no menos de cinco mil personas en las gradas.

FÚTBOL HOY

No solo el plantel profesional de Curicó Unido tiene acción por los puntos este sábado. En el marco de la octava fecha del Fútbol Joven ANFP, Curicó Unido enfrentará a Deportes Temuco, jugando los sub 19 y sub 17 en la Araucanía, mientras sub 15 y 16 lo harán desde las 10:00 horas en Santa Cristina. Hoy también, e increíblemente a la hora del partido en La Granja, chocarán igualmente en Santa Cristina por la sexta fecha del Fútbol Femenino ANFP, el Curi frente a Puerto Montt. Por la zona sur del Fútbol Infantil, mañana en jornada de domingo los albirrojos serán también locales frente a Huachipato. Por el torneo de Primera, además del Curi frente a la UC, hoy jugarán Coquimbo Unido vs Antofagasta (12:30 horas), U. de Chile vs Palestino (15:00 horas) y Unión Española vs Iquique (20:00 horas).