Talquina Camila Castillo sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Tenimesista. Hija del ex futbolista profesional Luis Enrique Castillo, su pasión desde niña fue el Tenis de Mesa logrando altos niveles de rendimiento clasificando para los Juegos Nacionales a realizarse en Santiago a mediados de mayo próximo.

TALCA. A los 11 años de edad, Camila Castillo, comenzó a mostrar su reconocido talento, alcanzando con el tiempo figuración regional, nacional, sudamericana y latinoamericana. Estudió hasta tercer año de Educación Física en la Universidad Católica del Maule, pero el sueño de ser profesional en el tenis de mesa la obligó a tomar la difícil determinación de dejar la carrera.

La notable tenimesista -hija del ex futbolista profesional Luis Enrique Castillo-, fue seleccionada chilena, también fue reconocida por su trayectoria deportiva por el Círculo de Periodistas Deportivos en el 2008 y 2009 y fue una de las deportistas del Programa “Promesas Chile” (ex CER) del Mindep-IND.

Hoy, con 30 años, la deportista maulina es una de las cartas que tiene la región para ganar medallas en los Juegos Deportivos Nacio-nales.

En este sentido, las máximas autoridades del deporte maulino, la seremi del Deporte, Alejandra Ramos y la Directora Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo, han querido entregar todo el apoyo a la joven talquina que de seguro dejará bien puesto el nombre de la región en el deporte chileno.

Por tal motivo, es importante que conozcamos más profundamente de su infancia, vida estudiantil y deportiva.

¿Cómo nace esta pasión por el tenis de mesa?

“Significa todo para mí, gran parte de mi vida está resumida en este deporte. Comencé a los 11 años. Todo lo que soy es gracias al tenis de mesa. Esta disciplina me ha ayudado a pararme después de cada dificultad, tener amor propio, todo eso es lo que sueño y por supuesto un estilo de vida”.

¿Por qué en un instante de su vida, congeló sus estudios?

“La idea era perseguir un sueño que era profesionalizar mi carrera deportiva, viajar fuera de Chile defendiendo la camiseta nacional. Lo he podido hacer en varias oportunidades, sin embargo, mi principal anhelo es una Olimpíada. Estoy muy focalizada en eso”.

En el reciente selectivo para los Juegos Deportivos Nacional, comenzó perdiendo algunos partidos, pero se sobrepuso

¿Cómo se produjo esa reacción hasta ganar y clasificar?

“Fue muy emocionante. Me pude conectar con lo que quería y no sentir dolor a una lesión escapular que venía arrastrando. Me solté y conecté con este logro”.

¿Qué se ha puesto como meta para los Juegos Deportivos Nacionales?

“Lo primero que debo hacer es mejorar algunos aspectos técnicos como el desplazamiento. Lo 2° es no tener dolores producto de la lesión y lo 3° es a ganar los Juegos. Quiero la medalla de oro”.

¿También ha sido entrenadora de tenis de mesa?

“Es un rol súper complicado, porque, es como ser otro personaje. Tengo que hacer un cambio de chip, pero, los niños te transmiten toda esa sabiduría que tienen. También a uno la ayudan a crecer como deportista. Es gratificante trabajar como entrenadora”.

¿Cómo es el nivel del tenis de mesa de nuestra región?

“Hace muchos años que se está mostrando un gran nivel. Hemos tenido logros latinoamericanos, sudamericanos. El caso de Gustavo Gómez que triunfa en el circuito mundial y, además de ser un excelente deportista es una gran persona. Es gratificante para la región tener deportistas con tanta calidad”.

¿El retorno a ser seleccionada chilena, siempre está como meta personal?

“Sueño con volver. He estado a punto de entrar. Nosotros nos jugamos un cupo casi en todo Chile, ya que la Federación cuenta con su equipo de trabajo y es súper válido. Nosotros como deportistas regionales nos jugamos ese cupo, así que creo tener opciones de poder entrar”.

El apoyo familiar ha sido fundamental en su carrera, Camila…

“A mi mamá la llevo a todos lados. Donde voy, la siento muy presente. Ella me ayuda a lograr este sueño. Mi papá, es un ser maravilloso y como fue deportista me entiende y me apoya en todas mis paradas como decimos los jóvenes”.

¿Es cabalera?

“Hago un anclaje. Un gesto de levantamiento de alas. Las alas son como volver a nacer. Me conecto también con seres que han partido. Para mí es fundamental que estén conmigo”.