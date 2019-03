“Saldremos a ganar, pero sin suicidarnos”

Resguardo. El técnico curicano Dalcio Giovagnoli reconoció que Cobresal “es un rival de mucho respeto” y agregó que “el torneo recién comienza, es un rival directo, pero hay que seguir mejorando” apuntó. A las bajas de Espinosa y Parra, se suma el ‘Pescado’ Díaz. Se juega hoy desde las 18:00 horas en La Granja.

CURICÓ. El Curi salta a la cancha esta tarde en el pasto del estadio La Granja para dar el vamos a la quinta fecha del torneo nacional de fútbol de la Primera División. Curicó Unido vs Cobresal abrirán los juegos de esta nueva fecha del campeonato chileno, que esta semana destaca por el clásico a jugarse este domingo entre Colo Colo y la Universidad Católica.

Sobre 2 mil espectadores se esperan hoy en el estadio La Granja para el choque entre dos equipos que aún no ganan en el torneo.

UNA DUDA

En el Curi las ausencias suman y siguen. A las expulsiones de Carlos Espinosa y Mario Parra (sancionados por el tribunal de disciplina de la ANFP con 1 y 3 partidos de suspensión, respectivamente), el técnico Dalcio Giovagnoli lamenta la baja de su defensor Diego Díaz, quien por un edema en la rodilla estará al menos por un par de semanas alejado de los entrenamientos. A ellos se suma el lateral zurdo Felipe Saavedra, aún resentido al tobillo y hoy se evaluará el estado del zurdo Kennet Lara.

De este modo, esta tarde para enfrentar a Cobresal, Curicó Unido jugaría con Jorge Deschamps en el arco, la línea de cuatro en el fondo estaría conformada por Yerson Opazo, Franco Bechtholdt, Daniel Franco y Kennet Lara (o el también canterano Byron Hernán-dez), en medio terreno se mantendría el tridente Martín Cortés, Carlos Suárez y Heber García, dejando de carrileros a Diego Vallejos y Sebastián Jaime, mientras que el espigado y goleador actual de los albirrojos, Mauro Quiroga, seguiría como eje del ataque curicano.

Arbitra esta tarde el internacional Julio Bascuñán, secundado por Juan Serrano, Patricio Pérez y Nicolás Gamboa.

RIVAL DIRECTO

“Más allá de los momentos, Cobresal es un rival de mucho respeto, se compacta bien, hace transiciones rápidas, hay que tomar cierto recaudo, pero la idea es mejorar nuestro funcionamiento también de la mano con un buen resultado”, dijo Dalcio Giovagnoli en su punto de prensa de cada jueves y también agregó que “tenemos la obligación de salir a ganar el partido, pero sin suicidarnos, el torneo recién empieza, son equipos que podemos decir que son rivales directos, pero la idea es seguir mejorando y para eso trataremos de dar continuidad a un equipo base”, reconoció.

Además de Curicó Unido vs Cobresal que se juega hoy desde las 18:00 horas, hoy se enfrentan desde las 20:30 horas en el estadio Santa Laura, Unión Española vs Huachipato.

En jornada sabatina mañana chocarán U. de Concepción vs U. de Chile y Audax Italiano vs O’Higgins, en tanto que el domingo se verán las caras Colo Colo vs Universidad Católica, Iquique vs Palestino, Coquimbo vs La Calera y Everton vs Antofagasta.