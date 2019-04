Punto de oro ante la Católica en Santiago

Igualdad. Los curicanos tuvieron el triunfo en los pies de Quiroga, aunque la gran figura del partido fue el arquero albirrojo Luis Santelices, quien tuvo al menos tres tapadas de gol. Curicó Unido sigue sumando, es el que más ha empatado en el torneo y en la próxima fecha será otra vez forastero ante el nuevo líder, la Unión Española.

(Imagen de Jorge Brito).

SANTIAGO. Partido entre cruzados y curicanos por la sexta fecha del torneo nacional. La Católica que necesitaba el triunfo para retomar el liderato del campeonato, mientras Curicó Unido buscaba su primera victoria histórica frente a la UC. Estadio lleno en San Carlos, cerca de 600 curicanos en el sector visitante y un partido que tendría un sabor agradable al paladar curicano.

BIEN TRABAJADO

Un remate mordido y ancho de Cortés al minuto de juego evidenció a un Curicó que no venía, refugiarse a San Carlos de Apoquindo. El local respondió con un zurdazo de Pinares que embolsó a Santelices y el juego que era entretenido con atrevimiento de ambos, aunque con mayor control del local. La pelota no era curicana en el arranque, Católica profundizaba con más peligro y el Curi buscaba acelerar cada vez que la recuperaba. El ataque cruzado se cargaba a la derecha, donde el ‘Chapa’ Fuenzalida le ganaba la pulsada a Buss. A los 11’ desde esa zona un centro medido y con espacio de Rebolledo encuentra al joven Valencia empalmando de tijera y la pelota que por poco se va elevada en lo que pudo ser un golazo. Católica avisaba y Curicó respondía con un atrevimiento de Cavalleri, al minuto 20, quien perfora la defensa cruzada y cuando se aprestaba a rematar cerca de área chica, Aued lo traba y Deischler que no sanciona el claro penal. El equipo de Dalcio ganaba confianza con el pasar de los minutos, bien refugiados cuando el local tenía el balón y buscando el atrevimiento ofensivo en busca de la sorpresa. Pinares a los 32’ con remate que contiene el ‘Santa’ y Fuentes con tiro alto y ancho insistían tibiamente sobre el arco curicano, mientras los albirrojos no lograban llegar a la fórmula del buen centro a Quiroga o Jaime, salvo a los 43’ cuando Cavalleri mete con intención al corazón del área y Jaime se lanza en palomita y por escasos centímetros no logra conectar en lo que pudo ser el gol curicano. Pitazo final de Deischler y un 0 a 0 bien trabajado por Curicó Unido, aplicado defensivamente y con grados de atrevimiento ofensivo, que pudieron terminar a favor a no ser por el penal no sancionado por el juez del partido.

‘SANTA’

El segundo tiempo arrancó con disputa de medio campo, con intención y más espacios en ambas zonas de la cancha, aunque se jugaba sin peligro en un arco y otro. Eso hasta el minuto 64, cuando Católica moviera las piezas y el ingresado Buonanotte habilitara de taco a Fuenzalida, quien saca un remate a la entrada del área que exige el vuelo de Santelices, quien con su mano izquierda envía al tiro de esquina en la hasta entonces, más clara ocasión de gol del partido. A los 71’ Puch recibe un centro desde la izquierda, controla, elude a Cortés y saca un derechazo casi en área chica que logra contener Santelices con sus piernas en una nueva llegada a gol de la UC. El Curi aguantaba y también quería lo suyo en ataque. Minuto 78 y Quiroga recibe en solitario quedando frente a frente con Dituro, el remate del goleador curicano es fuerte y bajo, tapa el arquero y en el rebote remata García y salva Kuscevic casi sobre la línea. El reloj avanzaba y entraba en tierra de definiciones. El Curi merecía sumar en San Carlos y Católica se iba con todo en busca del gol del triunfo. A los 82’ Buonanotte encara con balón dominado y termina perfilándose para su pierna zurda y saca un latigazo que devuelve el impecable Santelices. Se jugaba en un área y otra sobre el final y cualquier detalle parecía que marcaría la diferencia, sin embargo, nada más pasaría y el partido terminaría en blanco. 0 a 0, el Curi que suma su cuarta igualdad del año, por primera vez suma ante la Católica en San Carlos y ahora debe comenzar a preparar otro partido como forastero en Santiago, esta vez el domingo venidero frente al nuevo líder del torneo, la Unión Española en Santa Laura.