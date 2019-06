Por penales, el curi eliminado de Copa Chile

Revancha. Los curicanos no pudieron en el tiempo reglamentario frente a los chillanejos y terminaron perdiendo por 2 a 1. La definición fue desde los doce pasos, instancia en la cual el Curi quedó eliminado en las versiones 2017 y 2018. Este 2019 no fue la excepción y terminó cayendo por 4 a 2.

CURICÓ. Fría noche bajo la lluvia en el estadio La Granja. Partido revancha de la segunda fase de Copa Chile tras la victoria curicana por 1 a 0 el pasado fin de semana en Chillán. Los curicanos necesitaban ganar o empatar para asegurar su paso a los octavos de final de la Copa Chile, mientras que un triunfo de Ñublense por diferencia de un gol obligaba definición mediante tiros penales, en tanto que una victoria visitante por más de un gol de diferencia otorgaría la clasificación a los de Chillán. Nuevo clásico del centro sur en La Granja.

GOL Y GOL

Primer tiempo donde la lluvia fue declinando con el pasar de los minutos. Al minuto 5 un zurdazo del venezolano García exige la respuesta del portero Jiménez en la visita, que responde en la jugada siguiente con remate al primer palo de Ibáñez que gastó los guantes de Santelices. El partido era parejo en una cancha resbaladiza que exigía precisión de los protagonistas. A los 19’ Ñublense avisa con un remate cruzado de Sebastián Pérez que se va ancho sobre la derecha del arquero curicano y el juego que no tenía clara ocasión de anotar hasta cerca de la media hora de la primera fracción. Minuto 34 y el Curi que tiene el primer casi gol con remate desde fuera del área de Luis Gonzalo Bustamante, que tras rebote en una pierna chillaneja, termina estrellándose en el travesaño de Jiménez. Era el aviso de gol, pues tras el tiro de esquina y despeje de la defensa visitante, el balón le cae al ejecutante Suárez, quien inteligentemente toca a Opazo, quien nuevamente centra de manera magistral al corazón del área chica donde aparece Mario Parra, para de cabeza, decretar la apertura de la cuenta. 1 a 0 arriba en el marcador Curicó Unido que no puede aguantar la ventaja, pues al minuto 40 la visita lograría la igualdad. Desde la entrada del área, el capitán Marcelo Vargas encumbrado en ataque saca un remate mordido y desviado, aunque le resulta centro, y en el segundo palo aparece el ex cruzado Sebastián Pérez para solo empujarla casi en área chica y batir a Santelices para el luchado y estrecho 1 a 1. Medio tiempo y ambas hinchadas que tiñen el ambiente de clásico cantándose mutuamente.

DE CAMARÍN

El complemento tuvo el mismo condimento que el partido jugado en Chillán: tempranero gol de la visita. Se jugaban 30 segundos del segundo tiempo y tras fugaz arremetida por la zona izquierda de la defensa curicana, un centro busca pie en la rápida cancha de La Granja encuentra la arremetida de Sebastián Pérez en la boca del arco para empujarla casi en la línea de gol y celebrar el 2 a 1 a favor de Ñublense que obligaba la definición mediante tiros penales. Sin embargo, Curicó Unido reaccionó y se posicionó en territorio rival en busca de la igualdad. A los 13’ Parra mete un cabezazo que exige a Jiménez y luego a los 28’ Bustamante mete un centro que casi se clava en el segundo palo del arco visitante. Eso y nada más de un Curicó Unido que tuvo a sus habituales laterales jugando como puntas en ofensiva, siendo Buss y Lara los de la línea defensiva. En el complemento, debutaría en la plantilla profesional una de las cartas fuertes del fútbol formativo albirrojo, Gabriel Harding, en tanto que con el pasar de los minutos, el aroma a definición por penales se hacía más fuerte, ya con un Ñublense sin ataque, dedicado sólo a defender el triunfo por la mínima.

DESDE LOS DOCE PASOS

En la versión del 2018, el Curi fue eliminado en octavos de final de Copa Chile mediante lanzamientos penales frente a Barnechea en Santiago. Un año antes, en 2017, los curicanos tampoco pudieron en la tanda de penales, aquella vez por cuartos de final, por un paso a semifinales frente a Antofagasta en definición en el norte. En este 2019, el turno fue para definir en casa, en La Granja, otra vez desde tiros desde los doce pasos, y nuevamente desde la pena máxima no sería el turno de los curicanos. Bustamante es el primero en ejecutar y su tiro es contenido por Jiménez. Luego anotarían Valdivia para la visita, Cortés para el Curi, Vargas para los rojos, Quiroga para el Curi y Corro para Ñublense. Con el marcador 3 a 2, Opazo remata a colocar y la pelota se estrella en el travesaño. De este modo, en la primera opción visitante para ganar, la visita lo aprovecha y con derechazo de Molina decreta el triunfo por 4 a 2 en la tanda de penales. Curicó Unido queda fuera de la Copa Chile 2019 e inicia el ciclo de vacaciones de su plantilla estelar.