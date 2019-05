Palestino aparece en el horizonte curicano

Programación. El partido entre Curicó Unido y Palestino programado para este domingo en La Granja, podría modificarse por los problemas de conexión aérea de los tricolores en su juego de media semana en Venezuela. “Nos llegó la petición de aplazar y dijimos que no” reconocen en Curicó. La palabra final será de la ANFP.

CURICÓ. Tras enfrentar a Audax Italiano ayer sobre el siempre complicado pasto sintético del estadio Bicentenario de La Florida, Curicó Unido se alista para la fecha 14 y final del primer semestre del campeonato nacional de la Primera División.

Al frente estará el internacional Palestino, adiestrado por el ex albirrojo, Ivo Alexis Basay, en juego programado inicialmente para el próximo domingo 26 de mayo, a contar de las 15:00 horas como se informa en el sitio web oficial de la ANFP, donde igualmente se detalla con un asterisco el encuentro, pues se indica que el partido está sujeto a una eventual modificación en virtud de la participación de Palestino en la copa Sudamericana.

¿Se juega el domingo o se aplaza? Palestino ya se comunicó con Curicó Unido para solicitar aplazar el partido y jugar la semana siguiente, aunque el Curi les respondió tajantemente que ‘no’.

PLANIFICACIÓN

“Nos llegó la petición de la gente de Palestino para aplazar el partido para la próxima semana y jugar el 2 de junio, cuando no hay fútbol de Primera División, pero les respondimos que tenemos una planificación ya definida y no queremos modificarla, así que no accedimos a su petición”, reconoció el gerente deportivo de los albirrojos, Carlos Bechtholdt.

El deseo árabe de querer aplazar el encuentro frente a Curicó Unido se basa en que los tricolores juegan este miércoles frente al Zulia FC en el estadio “José Encar-nación Romero” de Maracaibo, al norponiente de Venezuela. Palestino jugará este encuentro de ida válido por la segunda fase de la Copa Sudamericana la tarde noche del próximo miércoles, alojando aquella noche en Maracaibo, debiendo posteriormente viajar a Caracas y luego tomar conexión a Lima y posteriormente a Santiago, llegando el viernes con un considerable desgaste físico.

“Tras el partido con Zulia regresamos al día siguiente y tenemos una maniobra de tres vuelos, desde el lugar donde jugamos hasta Caracas, luego Lima donde después de 10 horas de espera retornamos a Santiago en la madrugada del viernes, la respuesta definitiva la debe dar la ANFP, nosotros hicimos la solicitud, pero Curicó no está dispuesto para aplazar el partido, por algo estamos solicitando esto, porque no nos dan los tiempos, hemos perdido puntos a principio de campeonato por este mismo tema”, explicó a su vez Jorge Uauy, presidente de los tricolores y ex compañero de lista en las elecciones de la ANFP con el mandamás curicano, Freddy Palma.

Si se juega o no esta semana el choque entre Curicó Unido y Palestino, será resorte hoy de la ANFP.

ARRIBA Y ABAJO

Todos jugaron para el sólido líder la Universidad Católica el pasado fin de semana. Los cruzados golearon a Deportes Antofagasta por 5 a 1 en San Carlos de Apoquindo reafirmando su condición de punteros exclusivos y escuadra líder del torneo, sumando de a tres y viendo como sus escoltas perdían en el caso de La Calera e igualaban como lo hizo en el clásico Colo Colo frente a la ‘U’.

En la parte alta de la tabla, la UC llegó a 31 puntos, segundo siguen los albos con 25 unidades, mientras que a la tercera plaza trepó la Unión Española con 24 puntos. En el fondo de las ubicaciones en tanto, la Universidad de Chile tras empatar en el clásico llegó a los mismos 9 puntos que Cobresal y Antofagasta, dejando el fondo de la tabla por diferencia de gol. Cobresal, es ahora quien se ubica en la posición 16.