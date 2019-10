Otra derrota para seguir sufriendo

Estancados. Los curicanos llegan a seis partidos sin ganar, sumando su cuarta derrota consecutiva, siendo actualmente el equipo con peor racha del campeonato. Los albirrojos bajan otro puesto en la tabla, son 12° y el fantasma del descenso que comienza a rondar entre las huestes curicanas. A cinco puntos del descenso se ubica el Curi que la próxima semana jugará partidos claves ante rivales directos como Everton y Antofagasta.

SANTIAGO. Partido de dientes apretados en La Cisterna entre el local que buscaba no perder distancia de Católica y un Curicó Unido urgido de puntos para no quedar cerca de la zona de descenso. No menos de doscientos hinchas curicanos en las gradas, en una linda tarde de cielos despejados sobre La Cisterna en el gran Santiago.

Un encumbrado Palestino era local en su cancha frente a un necesitado Curicó Unido. Arbitraje de Piero Maza para un partido donde el ‘Viruta’ Vera marcó dos veces para el Curi y el trasandino Lucas Passerini hizo tres goles para Palestino.

DOBLETE DEL VIRUTA

Intenso primer tiempo el jugado en La Cisterna. Un bien aplicado Curicó Unido controló las acciones del local y fue certero en sus aproximaciones a fondo, colocándose en dos ocasiones arriba en el marcador. Al minuto 8 el ‘Pájaro’ Gutiérrez avisaba rematando ancho y luego a los 18’ un cabezazo de Passerini a gol encuentra el brazo de Bechtholdt para evitar la apertura de la cuenta, sin sanción penal por parte del juez Piero Maza.

A los 19’ Vera avisaba en arco árabe con tiro ancho, y luego a los 23’ el goleador uruguayo mostraría sus créditos tras centro medido de Espinosa y anticipando de gran forma al venezolano Del Pino Mago, el charrúa con sorpresivo cabezazo marcaría el 1 a 0 a favor de Curicó Unido, sin embargo, la ventaja duraría poco, pues tres minutos después, al minuto 26, tras remate frontal de Gutiérrez y tapada a su izquierda de Deschamps, la pelota quedaría picando para la aparición de Cristóbal Jorquera quien solo la empuja y marca la sorpresiva inmediata igualdad. 1 a 1 y Palestino que a los 30’ tiene el segundo con cabezazo de Passerini que termina estrellándose en el travesaño curicano en instancias donde el partido se abría para uno y otro.

Minuto 33 y en diagonal desde la diestra el que se atreve a rematar de media distancia es Cavalleri, encontrando el rebote a la derecha del portero Lanzillota, quien nada puede hacer ante el remate en la segunda pelota del uruguayo Diego ‘Viruta’ Vera para abrazarse nuevamente y decretar la nueva ventaja a favor del Curi. 2 a 1 y nuevamente poco le duraría la ventaja al equipo de Dalcio. Minuto 39 y tras centro de Véjar, Gutiérrez cerca del punto penal habilita con pase de pecho a Passerini, quien aguanta la marca de Bechtholdt y frontal ante la salida de Deschamps, la pica por sobre el arquero para el 2 a 2.

Celebran los locales y casi nuevamente lo hacen al minuto 41 con remate frontal del incisivo Gutiérrez y luego a los 44’ con nuevo tiro del ‘Pájaro’ que otra vez exige a Deschamps. 2 a 2, gol y gol en la primera mitad.

PASSERINI POR TRES

En el complemento Palestino entró con todo en pos de la ventaja, y al minuto de juego, un remate de primera de Passerini exige el vuelo y manotazo de Deschamps para enviar al tiro de esquina.

A los 54’ una pelota detenida a favor del local cae en área curicana y Yerson Opazo toma el brazo de un Nicolás Díaz que se aprestaba a cabecear y el árbitro Piero Maza que sanciona penal. Desde los doce pasos, el nuevo goleador del torneo Lucas Passerini remata arriba a la izquierda de Deschamps y Palestino que lo da vuelta, ganando ahora 3 a 2 y poniendo cuesta arriba la propuesta curicana.

Ingresa Sebastián Jaime y Gabriel Vargas y el reloj avanzaba nuevamente jugando en contra de un Curicó Unido que seguía abajo en el marcador y en la generación de un fútbol que no llegaría. Nada más pasaría en el partido, salvo en los descuentos cuando al minuto 93’ un remate de distancia es desviado casi en área chica por Vargas provocando la salvadora reacción del portero Lanzillota en lo que pudo ser el 3 a 3.

Sin embargo, a los 96’ con los curicanos volcados en ataque, el goleador Lucas Passerini se llevó con potencia a la última línea curicana hasta entrar al área, dejar atrás a Suárez y Cortés, y definir con tiro cruzado para decretar el lapidario 4 a 2. Con este resultado, Curicó Unido sigue estancado con 26 puntos en la tabla, ahora en la posición 12°.

Los mismos 26 puntos tiene su próximo rival, Everton, en encuentro clave que se jugará el jueves 17 de octubre en la cancha del Sausalito. Un peldaño más abajo están también sufriendo Antofagasta e Iquique con 24 puntos, mientras que en zona de descenso sigue la U. de Chile con 21 puntos y la U. de Concepción con 20, cuando restan 7 fechas por jugar. En Curicó Unido siguen las alarmas encendidas y la preocupación se hace más latente en medio de una mala racha que lo ha llevado a bajar en la tabla y a sumar 6 partidos sin ganar. Los próximos dos encuentros del Curi serán decisivos ante rivales directos como Everton y Antofagasta.