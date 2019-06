“Mister Curicó” se lució en Torneo Mercosur de Muscle Open Chile

Campeón. El fisicoculturista cumple una exigente rutina diaria de entrenamientos, y trabajo como personal trainer en el Gimnasio Soul.

CURICÓ. La Copa Mercosur Muscle Open Chile, se desarrolló en Santiago, en la Discotheque Luxor y contó con la participación de atletas sudamericanos.

El torneo internacional de fisicoculturismo y fitness, presentó por primera vez la categoría Wellness, la cual busca “valorizar deportivamente las curvas y el físico femenino”, según precisaron desde la organización del evento y como parte de lo establecido en la International Federation of BodyBuilding and Fitness (IFBB).

Cuerpos tonificados, bronceados y llenos de fibras, se dejaron ver el fin de semana pasado. Por ejemplo, las mujeres brillaron en categorías como Bikini Model y Body Fitness, mientras que los hombres se lucieron en Men´s Physique y Máster. Destacó el entusiasmo y participación de los cultores muscle y sobre todo la experiencia y cuidado de los mayores. Para este torneo se destinaron 10 mil dólares en efectivo a repartir.

CURICANOS

En esta fiesta de Muscle Open de Fisicoculturismo, Joaquín Contreras Pardo y la enfermera del Hospital de Molina, Javiera Olivares Muñoz, se lucieron en la tarima.

“Mister Curicó”, brilló con su presentación, quien obtuvo dos medallas de oro y una copa a su extraordinaria participación. “Tengo 28 años. Mi carrera deportiva comenzó el 2014, ganando el campeonato nacional en diciembre de ese año. Luego volví a ganar tres veces más el campeonato nacional en mi categoría. Me he mantenido invicto, así que sigo con las ganas de volver a ganar en agosto de este año. He participado en otros torneos aparte de nacionales que me clasificaron a ir a Perú, a un sudamericano sacando medalla de bronce. Y Colombia al campeonato MR Olympia obteniendo medalla de plata en mi categoría, logros bastante importantes.

Luego de aquello gané dos años consecutivos clasificaciones a sudamericanos. Uno en Argentina y otro en Paraguay donde no pude ir por falta de auspiciadores y dinero para viajar.

Actualmente, volví en mi mejor condición preparándome para clasificar de nuevo en agosto de este año al sudamericano, a realizarse en Quito, Ecuador.

Titulado de técnico deportivo, trabajo como entrenador personal de atletas y personas con diferentes objetivos de salud o estéticos.

Mi mayor auspiciador es el Gimnasio Soul. Y actualmente se sumó Congelados Curicó que me ayudarán con un poco de alimentos cada mes. Ubicados en calle Estado 660 frente al juzgado, antes de llegar a O’Higgins.

Espero este año poder tener un buen auspicio y ayuda para poder viajar al sudamericano si quedara clasificado para ir tranquilo a Quito, Ecuador a representar a Chile y Curicó”.

PREPARACIÓN

Comentó también sobre sus entrenamientos: “La preparación la hice desde diciembre pasado. Fue un período que consistió en aumentar el volumen de superávit en calorías, además de entrenamiento pesado para aumentar la masa muscular, entre otras cosas”, detalló.

Sobre la evaluación de los jueces del evento, agregó que “se clasifica por peso y altura. Competí con atletas chilenos, aunque llegaron de todos lados del continente”, sostuvo.

Para este tipo de presentaciones, la alimentación es fundamental. “La dieta es clave, está basada en base a mucha proteína, alimentos como carnes, pescados, huevos y lácteos, además de mucho líquido, cerca de tres litros diarios”, afirmó.

El curicano se presentó también en el Overall de la categoría Fisicoculturismo Clásico 80 kilos, consiguiendo el primer puesto.

INICIOS

¿A qué edad y quiénes lo motivaron a seguir esta disciplina?

“Primero que todo de niño nunca fui muy deportista ni apegado a la actividad física. De hecho era bastante robusto por no decir gordito. En cuanto a eso a medida que mis compañeros iban adelgazando yo me iba poniendo cada vez más gordito. Creo que esa fue la motivación suficiente que en solitario me hizo empezar a interesarme en levantar pesas. Las primeras me las regaló mi viejo cuando tenía 14 años que fueron de 5 kilos cada una.

Después a los 18 años empecé a dedicarme más de lleno al fisicoculturismo, con bases más sólidas en cuanto a entrenamientos, aunque comía cantidades gigantes de huevos y arroz, ahí me hice de buena masa muscular comiendo limpio, pero en cantidad. La motivación de ver cambios en uno mismo y superarse fue siempre la base de esto. Y lo sigue siendo. Aunque los compañeros de gimnasio de esa época me ayudaban bastante a seguir motivado, pues íbamos a pasarlo bien al gimnasio, entrenar era una junta entre amigos y muchas risas”.

¿A dónde quiere llegar?

“Creo que no tengo un límite establecido, siempre he querido ser el mejor en lo que hago, y soy muy obsesivo con las cosas que me causan pasión. Esta es una de ellas, el fisicoculturismo, me ha enseñado mucho y no creo soltarlo en mucho tiempo. El reconocimiento me encanta y eso me gustaría ser reconocido internacionalmente por ser el culturista que comenzó en un gimnasio de adobe a entrenar”.

¿Se tiene que cuidar mucho para poder desarrollar cada músculo?

“Si, lo mismo le digo a mis alumnos; la dieta lo es todo, en mi caso me limito un poco en cuanto a comidas libres dependiendo la temporada, pero si soy muy apegado al arroz blanco, avena, huevo y pollo, pues la carne no me puede faltar, acompañado de verduras en la mayoría. Nor-malmente tengo siete comidas al día”.

¿Dónde centra más su trabajo; en el tren superior o inferior?

“Cuando me inicié siempre me dediqué más al tren superior porque no tenía las máquinas necesarias para trabajar piernas, era muy limitado el gimnasio, pero después me di cuenta que estaba quedando desproporcionado y empecé a agregar ejercicios de piernas. Hoy en día me encanta trabajar mis piernas que son mi fuerte”.