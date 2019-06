“Los triunfos fueron fruto de la confianza y la amistad”

Recuerdos. El ex campeón de Chile de rodeo entregó sus condolencias a la familia Cardemil Oportus, por la partida de su compañero en los años 90, Hugo Cardemil Moraga. Hoy descansa en paz junto a sus hermanos Ramón y Hernán Cardemil.

Ayer se realizaron los funerales de Hugo Cardemil Moraga, el último de la dinastía corralera. El jinete Joselo Astaburuaga expresó condolencias a la familia. Ambos fueron tres veces Campeones de Chile de Rodeo (1990, 1991 y 1993), donde la confianza y la amistad fueron fundamentales para lograr tan exitosos resultados. Ha partido don Hugo Cardemil Moraga, uno de ellos y José Astaburuaga Pérez, su compañero en aquellas gloriosas jornadas, siente una pena inmensa en estas horas de congoja que afectan al mundo del Rodeo.

En diálogo con Caballoyrodeo, Joselo Astaburuaga recordó a este gran jinete que falleció el viernes a la edad de 94 años, dejando una gran huella en la historia de nuestro deporte nacional.

Enfatizó que “es importante que las futuras generaciones de corredores sepan que los resultados se dan en base a la confianza y la amistad. Cuando hay confianza y amistad entre los compañeros, los resultados llegan solos. Yo creo que todos los éxitos que nosotros tuvimos fueron por eso; porque teníamos absoluta confianza en el compañero y mucha amistad. Había mucho compañerismo”.

TRISTEZA

Luego de expresar esta fórmula, habló acerca de Hugo Cardemil Moraga, expresando: “Aquí estamos, tristes, apenados; acompañándolo. Nuestra amistad partió cuando comencé a correr con él, el año 1990. Yo lo conocía de antes, pero después que empezamos a correr juntos nos hicimos muy amigos. A pesar de la diferencia de edad que había, era una amistad tremenda, un cariño tremendo. Conversábamos días enteros y nunca nos aburríamos. Siempre teníamos algún tema y conversábamos mucho: había mucha cercanía”.

BROMISTA

Al señalarle que don Hugo era conocido también como bueno para hacer bromas, tallas, manifestó: “El hombre más simpático de la Tierra. Con él no se pasaban penas; todo lo contrario. Era muy simpático. Tenemos tantas anécdotas simpáticas; hay recuerdos lindos que nunca se van a olvidar. Por ejemplo, la primera carrera perfecta (13 puntos) que se hizo en un Campeonato Nacional, la hicimos nosotros con don Hugo. Eso fue el año 1990 en Lechón y Reservado. Esa fue la primera vez en la historia que se hizo una perfecta”.

CABALLOS

Cuenta que después don Hugo vendió al Lechón, agregando: “Teníamos que defender el título y compró al Esquinazo y volvimos a ser Campeones. Fue una campaña espectacular; realmente espectacular. La verdad que gocé mucho uno de esos tres Campeonatos. Hace muchos años, en un Clasificatorio en Temuco, me castigaron porque supuestamente yo había mirado al jurado. Después vieron el video y se dieron cuenta que no era así y me liberaron el castigo. Ahí perdí un Clasificatorio que era San Carlos”.

“Muchas personas se le ofrecieron a don Hugo para correr el Reservado y don Hugo dijo: No, si Joselo no corre el Reservado, no lo corre nadie. Y me esperó. Como él sabía que no había falta, así que fuimos a correr a Vallenar. Ahí clasificamos los potros y después fuimos Campeones. Ese Campeonato lo recuerdo mucho porque fue un campeonato bien accidentado. El hecho que estuviera suspendido, que no pudiera correr un Clasificatorio y estaba en la duda de correr en Vallenar. Pero afortunadamente había un video de por medio, en ese tiempo no se grababan las carreras. Encontramos uno y se dieron cuenta que efectivamente, no quiero hablar mal, pero era un error que habían cometido, me levantaron el castigo y fui a correr a Vallenar y después fuimos Campeones”.

HOMENAJE

También recuerda ese homenaje en vida que se le rindió a don Hugo Cardemil en el 71° Campeonato Nacional de Rancagua, con la Monumental llena, donde bajó de su caballo y fue a darle un estrecho abrazo, cargado de emoción, a su compañero de tantas jornadas gloriosas.

“Yo no sabía de ese homenaje, no tenía la menor idea. Con don Hugo hablábamos todas las semanas por teléfono. De hecho, este miércoles hablé con él por teléfono y me conoció. Yo no tenía idea de este homenaje y el día anterior al Campeonato Nacional yo estaba en la Medialuna y me llama por teléfono y me dice: Joselo, esta vez voy a ir a Rancagua. Voy a ir porque ya estoy cansado y es el último. Para mí eso fue tremendo, porque estaba anticipando algo. El sabía que era el último Campeonato al que podía asistir, que ya estaba cansado”, afirmó.

LA PARTIDA

“Y se fue tan tranquilito, en su casa, con toda su familia, durmiendo. Estaban sus hijos, sus nietos; todos acompañándolo. Yo llegué una hora después que había fallecido”, aseveró.

Ya al final, le preguntamos cómo definiría a Hugo Cardemil Moraga y respondió: “Mi segundo papá; no tengo otra definición (la emoción lo toma). Y me duele el alma porque no voy a poder estar el domingo en su funeral. Tengo un compromiso, un viaje, y no pude cambiarlo. Ayer estuve en su casa en Curicó, ahora voy de nuevo a acompañarlo, pero me duele el alma no poder estar el domingo con él. Pero sabe que de corazón estoy con él”, mencionó con una particular emoción de la partida de su compañero.