Los “Cóndores” cayeron luchando contra los españoles

En el estadio La Granja. Con un buen marco de público se jugó el encuentro durante la tarde de ayer.

Curicó. Y llegó el día. Una tarde perfecta para disfrutar una fiesta por primera vez en Curicó de todo rugby con las actuaciones de los “Cóndores” y el seleccionado español que visita el país invitados por la Federación Chile Rugby.

El recinto estadio La Granja, muy bien equipado para jugar con la alfombra verde muy bien marcada para la acción de la lucha del balón naranja entre los puntales en los extremos de la cancha instalados.

A la hora programada, los quince de Chile y España, salen a la cancha acompañados por los menores tomados de las manos para la presentación de rigor y proseguir con la entonación de los himnos nacionales correspondientes de ambas naciones.

En las tribunas un buen marco de público (cerca de 3 mil personas) llegó para deleitarse de un rugby de nivel mundial, pues Chile en la ubicación de la Federación Internacional de Rugby aparece en el casillero 29 del ranking mundial, mientras que España se encuentra 19.

El silbato del árbitro uruguayo, Santiago Romero dio inicio al pleito entre chilenos (camiseta roja) y españoles (camiseta amarilla). En el primer tiempo se observó un brioso juego con bastantes desplazamientos, destacando el Fly Half de los “Cóndores” Santiago Videla para exhibir una particular destreza para patear los lanzamientos penales.

Cumplido el tiempo reglamentario (40 minutos), el test match quedó: 16 Chile y 17 España. Un partido muy duro donde España tuvo el mayor porcentaje de la posición del balón, pero Chile aprovechó muy bien las pocas oportunidades que se dieron para definir, como 9 puntos con el pie, sumando 3 y 2 en los penales. Sin embargo, España fue mucho más efectivo que los “Cóndores” durante este primer lance.

COMPLEMENTO

Al bajar el sol en el horizonte, la sombra abrazó totalmente el campo de juego, para dar paso a los segundos 40 minutos de juego. La dinámica interpuesta por los “Cóndores” en defensa paró el despliegue ofensivo de los españoles, incluso en algunos pasajes las cifras en el test match estuvo muy estrecha, sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo los “Cóndores” pusieron bastante resistencia a la fortaleza física de los forasteros europeos. Pese a que hubo instante para el triunfo en los últimos minutos, los españoles se quedaron con la victoria de forma inapelable por 29-22.

Consultado el técnico Dalivor Franulic, respecto a la síntesis del partido, el estratega dijo que España con un rugby más profesional, logró imponerse por sobre los “Cóndores”.

“Lamentablemente cometimos más infracciones que ellos y eso nos terminó pasando la cuenta al resultado final. El resultado refleja la realidad de España que está mucho más arriba que Chile”, añadió.

CHILE

Ramón Ayarza (loosehead), Tomás Dussaillant (hooker prop), Matías Dittus (tighhead Prop), Pablo Huete (left lock), Augusto Sarmiento (right lock), Marti Sigren (left flanker), Nicolás Garafulic (right flanker), Ignacio Silva (number eight), Juan Pablo Larenas (scru half), Santiago Videla (fly half), Julio Blanc (left wing), Iñaki Ayarza (left centre), Domingo Saavedra (Right centre), Lucca Avelli (Right centre), Christian Huerta (full back), Augusto Bohme (front Row), Mauricio Gómez (front row), Javier Erssmann.

En la banca al comienzo del match, los jugadores: Javier Carrasco, Clemente Saavedra, Vicente Ayarza, Belbran Vergara, José Ignacio Larenas. DT: Pablo Lemoine.

ESPAÑA

Fernando López (pilar izquierdo), Vicente del Hoyo (hooker), Alberto Blanco (pilar derecho), Manuel Mora (segunda línea izquierda), Michael Walter-Fitton (segunda línea derecha), Víctor Sánchez (ala izquierda), Oier Goia (ala derecha), Afa Tauli (número ocho), Tomás Munilla (medio scrum), David Mele (apertura), Silvio Castiglioni (wing derecho), Alvar Gimeno (centro izquierdo), Julen Goia (wing derecho), Richard Steward (full back), Thierre Futeu (primera línea), Steve Barnes (primera línea), Mattius Basrnes (primera línea), y los reservas: Juan Pablo Guido, Michael Hogg, Facundo Munilla, Marcos Puig, Guillermo Domínguez. DT: Santiago Santos.