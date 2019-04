Jugador del Curi entrena en la Selección Chilena

Histórico. Por primera vez en sus 46 años de vida, Curicó Unido recibe el llamado para que uno de sus jugadores profesionales integre una selección nacional adulta. Cavalleri ya integró las Sub 17 y Sub 20, sumando a su currículum ahora el seleccionado principal. El micro ciclo culmina hoy en Juan Pinto Durán junto a otros 27 futbolistas.

CURICÓ. Cuando el actual técnico de la selección adulta de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, visitó el complejo deportivo “Raúl Narváez Gómez” en el sector de Santa Cristina, reconoció que hay nombres del equipo curicano que le agradan bastante, entre ellos el experimentado lateral Yerson Opazo, el polifuncional chileno-alemán Jens Buss, además del chileno-argentino Matías Cavalleri.

Estos dos últimos, llegaron a integrar la prenómina de Rueda, sin ser nominados a este micro ciclo de la selección, que desde ayer y hasta hoy, tiene a jugadores del medio nacional entrenando en Juan Pinto Durán.

Sin embargo, tras la lesión el fin de semana del atacante de Antofagasta, Jason Silva, el técnico nacional debió reemplazarlo, siendo el curicano Matías Cavalleri, de gran actuación en el partido frente a Everton, el elegido por Rueda para integrar la selección chilena.

21 RECIÉN CUMPLIDO

Matías Cavalleri es chileno, con descendencia argentina y también nacionalidad española. En ciclos de años pasados ha integrado las selecciones Sub 17 y Sub 20 bajo la tutela de Héctor Robles y tras formarse futbolísticamente en la Universidad Católica, emprendió el desafío de jugar en las series menores de Newell’s Old Boys de Rosario, en Argentina.

Ello, hasta que llegó el llamado de Curicó Unido, quien lo trajo al club en la temporada 2018 y poco a poco ha ido mostrando sus cualidades futbolísticas, especialmente por su persistente desborde y ataque por la franja diestra, habitualmente acompañado de un buen centro, tal como destacara y lo hiciera en el juego reciente en La Granja.

A inicios de este mes acaba de cumplir 21 años y con la camiseta ‘24’ de Curicó Unido ya suma esta temporada tres partidos jugados, los tres recientes (Everton, U. Española y Católica), donde en todos disputó los 90 minutos, sumando ya 270 minutos en cancha en esta temporada.

Tras el partido del fin de semana y producto de la lesión de Jason Silva, Cavalleri recibió el llamado de su club y de la selección de todos, debiendo viajar inmediatamente a Santiago, donde ayer por la tarde entrenó en Juan Pinto Durán junto a Rueda y compañía, debiendo hacerlo también hoy martes en este nuevo micro ciclo buscando jugadores para Copa América y para los compromisos internacionales de la ‘Roja’.

LOS CONVOCADOS

28 son los futbolistas que entrenan hasta hoy en Juan Pinto Durán, pensando en la Copa América de Brasil, y el torneo Maurice Revello, el ex Esperanzas de Toulon en Francia de cara al preolímpico.

Los jugadores que son parte de este micro ciclo son los arqueros Brayan Cortés (Colo Colo), Zacarías López (La Serena), Luis Ureta (O’Higgins) y Yerko Urra (Huachipato), los defensas Jean Beusejour y Diego Carrasco (Universidad de Chile), Valber Huerta, Benjamín Kuscevic y Raimundo Rebolledo (U. Católica), Alex Ibacache (Everton), Erick Wiemberg (La Calera), Tomás Alarcón (O’Higgins), Nicolás Ramírez (Huachipato), Guillermo Soto (Palestino) y Diego González (Rangers), los volantes Jimmy Martínez (U. de Chile), José Pedro Fuenzalida, Carlos Lobos e Ignacio Saavedra (U. Católica), Esteban Pavez y Gabriel Suazo (Colo Colo) y Matías Sepúlveda (O’Higgins), además de los delanteros Iván Morales y Andrés Vilches (Colo Colo), Edson Puch y Diego Valencia (U. Católica), Nicolás Guerra (U. de Chile) y Matías Cavalleri (Curicó Unido).