Itálicos cortan la racha positiva del curi

Con polémica. Con senda actuación del brasilero Sergio Santos, Audax Italiano cortó la racha de cuatro juegos invicto del Curi y lo dejó sin opciones de llegar a una copa internacional. Los curicanos ahora jugarán solo por ‘el honor’ en la fecha final del torneo cuando reciban en La Granja a la Universidad de Chile.

SANTIAGO. Partido que abrió la fecha 29 del campeonato nacional de la Primera División. Audax Italiano y Curicó Unido se vieron las caras sobre el pasto sintético del estadio bicentenario de La Florida, casi por cumplir, ambos ya alejados de la opción del descenso, aunque el Curi con la lejana ilusión de un cupo en la copa Sudamericana. El local, dirigido por Juan José Ribera, alineó a Joaquín Muñoz, Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres, Manuel Fernández, Iván Vásquez, Luis Cabrera (René Meléndez), Matías Campos Toro (Nicolás Crovetto), Ariel Martínez (Darío Bottinelli), Ignacio Jeraldino y Sergio Santos. Curicó Unido en tanto, con Jaime Vera en la banca técnica, alineó a Jorge Deschamps, Yerson Opazo, Daniel Franco, Franco Bechtholdt, Kennet Lara (Joao Ortiz), Carlos Cisternas, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga, Carlos Espinosa (Matías Cavalleri), Gabriel Vargas y Mauro Quiroga. Arbitraje de Carlos Ulloa con cerca de dos mil personas en las gradas.

EN DIEZ MINUTOS

Un parejo primer tiempo se vivió en La Florida, aunque la ventaja fue en el marcador para el local. Solo tibias aproximaciones marcaron el arranque del partido con cabezazos de Labrín para el local y leves embates protagonizados por Vargas para el Curi. Recién a los 27’ llegó la primera a fondo del partido con derechazo potente de Zúñiga que exigió el vuelo del portero Muñoz para enviar al tiro de esquina. Curicó controlaba el juego equiparando las acciones frente a un Audax que buscaba posicionarse sobre territorio rival. Sin embargo, los últimos 10 minutos del primer tiempo se tiñeron completamente de verde. A los 35’ apareció la figura brasilera de los audinos, Sergio Santos, quien recibe por la derecha del ataque local, se perfila para su zurda y el remate que caprichosamente se estrella en la base del poste izquierdo de Deschamps. Luego a los 43’ un error curicano se pagaría caro, pues una pelota larga que llega a la última línea curicana, la deja picar Bechtholdt, luego el mismo ‘Cachi’ cabecea mal ante la presión de Jeraldino, quien termina siendo desestabilizado por Franco y el juez Ulloa que sanciona penal. Desde los doce pasos, el mismo Jeraldino remata bajo a la izquierda de Deschamps que vuela al palo contrario para decretar el 1 a 0. El primer tiempo se esfumaba con este tanto que cargaba la balanza para el local, cuando al minuto 46 nuevamente Santos aparece ganando en velocidad ahora por la franja zurda, encara en diagonal en velocidad dejando en el camino a Lara que cruzaba y el brasileño que define bajo, a contrapié de Deschamps que se estira pero no llega. Golazo para el 2 a 0 en un partido parejo, aunque desequilibrado sobre el final tras el error de la defensa albirroja.

EL FACTOR SANTOS

Durante el segundo tiempo, la ventaja audina generó mayor manejo del juego por parte del local. Por momentos Curicó hilvana jugadas colectivas aunque sin lograr profundizar para inquietar el arco verde. Al minuto 52 recién un centro de Lara termina casi metiéndose sobre el arco de Muñoz, a no ser por el travesaño que dijo otra cosa. A los 59’ Quiroga casi descuenta sorprendido desviando una pelota cerca de área chica, en tanto que a los 62’ el Curi celebraría tras una precisa jugada colectiva. Por la diestra la armaron los curicanos juntándose el ingresado Cavalleri, con Opazo y Zúñiga, triangulando y tocando hasta meter un centro en busca de los centro atacantes, donde Vargas es tomado por Fernández y el juez Ulloa que sanciona penal. Desde los doce pasos, el ‘Seba’ Zúñiga la clava donde mismo la instaló Jeraldino, a la izquierda, abajo, del portero quien nada puede hacer para el 2 a 1. El partido se enciende y el Curi se entusiasma. Sin embargo, nuevamente aparecería el factor Santos. A los 72’ el brasilero encara desde la franja derecha haciendo la diagonal hasta quedar frente a Deschamps y cuando se aprestaba a rematar, Bechtholdt lo alcanza a trabar desviando al córner. Desde la esquina, Botinelli mete un balonazo con mucho efecto, Fernández que le comete falta a Deschamps sin ser sancionada por Ulloa y la pelota en el segundo palo que es conectada de cabeza por Fabián Torres para inflar las mallas y marcar el 3 a 1 junto al reclamo curicano por la carga en área chica de Fernández que imposibilitó que el arquero curicano buscara el balón arriba. Balde de agua fría y golpe final para los pupilos de Vera, que fueron testigos de nuevos embates en velocidad del brasilero Santos que bien pudieron ser un nuevo gol itálico. Sobre el final, Franco toma a Santos que se escapaba nuevamente en velocidad y Ulloa que sorpresivamente expulsa de manera directa al defensor curicano y sanciona un nuevo penal. Desde los doce pasos, el que no falla ahora es Darío Bottinelli quien la pica por sobre Deschamps para el categórico 4 a 1 final. El Curi que ve cortar una racha de 4 juegos sin perder y con este resultado, ya no tiene opciones matemáticas de conseguir un cupo en un torneo internacional y en la fecha final jugará sólo por ‘el honor’ frente a la Universidad de Chile, que bien podría disputar el título en La Granja, dependiendo de lo que suceda mañana en la estrecha lucha buscando al campeón de la temporada 2018.