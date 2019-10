Hugo Vilches es el nuevo DT de Curicó Unido

Elección. En una masiva conferencia de prensa fue presentado el nuevo técnico del Curi que prefiere ir ‘paso a paso’, más allá de luchar por llegar a copas internacionales o salvar al equipo del descenso. “Nuestro mensaje es esperanzador, lo único que podemos ofrecer es muchísimo trabajo” destacó Vilches que hoy comienza a dirigir las prácticas en Santa Cristina, con su ayudante técnico, el curicano Damián Muñoz.

Curicó. 50 años tiene Hugo Vilches, el nuevo director técnico de Curicó Unido que llega a reemplazar al destituido Dalcio Giovagnoli, en el afán por asegurar la permanencia albirroja en la máxima división del fútbol chileno, cuando solo restan siete fechas para el término del campeonato. Vilches fue presentado en horas de ayer en el Hotel Raíces, ante la expectación mediática local por conocer y charlar con el nuevo DT curicano que se formó como entrenador en España y que luego tuvo pasos por las ramas inferiores de la U. de Chile y de la selección nacional juvenil, hasta debutar en el profesionalismo en Barnechea, dirigiendo después en Huachipato, Audax Italiano y Deportes Temuco.

El equipo de la Araucanía fue su último club, del cual fue destituido a inicios de septiembre, por no cumplir con las expectativas temuquenses en el torneo de la Primera B. Tras reunirse con la dirigencia curicana, Vilches llegó a un acuerdo con el Curi para dirigir en estas siete fechas finales y posteriormente proyectar con los albirrojos la temporada 2020.

LA VOZ DEL PRESIDENTE

Con la presencia de los dirigentes Patricio Romero, Freddy Palma, Javier Muñoz y Luis González, en la mesa central, el gerente deportivo Carlos Bechtholdt, además de otros directivos en medio de la prensa e hinchas, Curicó Unido realizó la presentación de su nuevo director técnico, el ex Temuco Hugo Vilches.

“Escuchamos a varios técnicos, algunos se negaron a tomar el proyecto, finalmente tomamos la decisión y nos convenció a todo el directorio el proyecto que nos presenta Hugo Vilches, a quien quiero darle la bienvenida, él tiene experiencia, conoce el medio y ha tenido logros como el ascenso con Barnechea, un tercer lugar con Huachipato, participó en copas internacionales y viene de Temuco donde hizo una campaña irregular”, señaló el presidente de los albirrojos Freddy Palma, quien agregó que “los objetivos principales son motivar y entregar un respaldo al plantel de jugadores, recuperar la confianza que se estaba perdiendo, la mística, trabajar lo defensivo, debemos asegurar rápido la permanencia en Primera División, espero que cuente con el respaldo de todos los curicanos”, añadió el mandamás albirrojo.

LA VOZ DEL DT

Por su parte, el recién arribado director técnico Hugo Vilches, en su presentación señaló que “con este cuerpo técnico estamos contentos, motivados, ha sido un año difícil y duro, pero esperamos terminarlo bien, no trabajamos el individualismo, no nos gusta tener protagonismo, los futbolistas son los protagonistas, sabemos que es un desafío, una tarea que con disciplina, talento, con el apoyo de la dirigencia, del hincha, entre todos podemos conseguir el objetivo, nuestro mensaje es esperanzador, lo único que podemos ofrecer es muchísimo trabajo”, destacó Vilches, quien agregó que llega a un club con una gran sed, que tiene ambición de su dirigencia y que ellos como cuerpo técnico serán una pieza más. Del mismo modo, Vilches destacó que “Curicó es una ciudad donde se vive el fútbol apasionadamente” y prefirió no entregar mayores detalles respecto a cuánto variará Curicó Unido respecto al equipo de Giovagnoli.

Hugo Vilches Manuguián comenzará dirigiendo las prácticas de Curicó Unido hoy viernes y su debut será la próxima semana frente a Everton, en el estadio Sausalito. Vilches llega a Curicó Unido acompañado de su preparador físico Carlos Carreño, el analista audiovisual César Lagos, mientras el curicano Damián Muñoz, será el ayudante técnico en este nuevo proceso en el club curicano.