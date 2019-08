Histórico: Curicó Unido venció por primera vez a Colo Colo

Hazaña. Los albirrojos con gol del venezolano Heber García ganaron por primera vez en Primera División a Colo Colo. Con el triunfo, los curicanos treparon al octavo lugar de la tabla y siguen en la lucha por llegar a una copa internacional. Esta semana volverán a jugar, pues reciben el viernes en La Granja al colista, la U. de Concepción.

SANTIAGO. Tarde noche agradable en la cancha colocolina. El local necesitaba ganar para no dejar escapar a Universidad Católica en lo alto de tabla, mientras Curicó Unido de ganar podría meterse en zona de copas internacionales dependiendo de la diferencia de gol, aunque a no mediar una goleada en contra, los albirrojos seguirían en el noveno puesto de la tabla. No menos de 250 hinchas del Curi tras el arco sur del Monumental. Arbitraje de Cristián Garay.

APLAUSOS

Buen arranque el de Curicó Unido en el Monumental. La franja diestra de Cavalleri fue bien aprovechada con envenenados centros que casi encuentran al ‘Viruta’ Vera al minuto 1 y 2 de juego, terminando ambas jugadas en peligrosos tiros de esquina. Curicó Unido con Cavalleri y García apelaba a ganar el ataque por las puntas, frente a un Colo Colo que poco a poco fue recuperando y haciéndose dueño del balón. A los 10’ tras tiro de esquina y manotazo de Santelices, Suazo remata dentro del área, exigiendo al ‘Santa’ que responde tapando el remate del zurdo, sin embargo, el dominio colocolino se vería contraído con el gol curicano al minuto 14. En media cancha la aguanta Vera, toca para Suárez que encara con balón dominado y mete un pase profundo para Heber García frente a las dudas del portero Cortés por salir o no en búsqueda del balón. El venezolano con pelota a favor remata bajo entre las piernas de Cortés y los curicanos a celebrar el 1 a 0, en el arco que da la espalda a la hinchada colocolina. Merecido premio para un Curicó Unido que hacía bien las cosas en la cancha de Macul. A los 21’ Colo Colo responde con cabezazo de Zaldivia tras tiro libre y cuando la pelota parecía clavarse junto a la base del poste derecho del arco curicano, Santelices responde con gran vuelo y manotazo para evitar la igualdad. Al minuto siguiente, Suárez se atreve en solitario con un remate bajo que tapa Cortés y los albirrojos que seguían mostrándose atrevidos y bien plantados en la cancha de Macul. A los 34’ el ‘Viruta’ Vera aguanta en el área y toca para García que define ancho ante la salida del arquero albo en lo que pudo ser el 2 a 0 y luego a los 45’ una tijera del mismo Vera enciende nuevamente alarmas en el arco colocolino. Curicó Unido llegaba mucho más con riesgo al arco rival, aunque sobre el final, un centro al área del Curi, Suazo la peina y Parraguez que se lo pierde también de cabeza, frontal a Santelices, aunque su tiro golpeaba en la mano en lo que pudo ser el empate. Pitazo final de Garay y Curicó Unido que festejaba un aplicado y bien trabajado primer tiempo que los llevó a terminar arriba en el marcador. 1 a 0 a favor del Curi.

AGUANTANDO

Antes que todos y con jineta en su brazo izquierdo, Esteban Paredes saltó al campo de juego para arrancar jugando el segundo tiempo. El complemento comenzó con fuerzas parejas y sin grandes riesgos en los arcos. El local encasillaba a Curicó Unido en su terreno, que a su vez buscaba la salida rápida de contra. La primera tibia a gol fue a los 56’ con cabezazo ancho de Insaurralde a favor de Colo Colo tras tiro de esquina y luego a los 59’ Suazo remató muy alto frente a Santelices. Curicó no llegaba al arco rival y el local nuevamente se aproximaba, ahora con remate bajo a colocar de Paredes que embolsa el ‘Santa’. Giovagnoli mueve las piezas e ingresa Jaime en lugar de un Diego Vera que tuvo un aceptable debut como estelar. El partido se jugaba en territorio curicano y al minuto 66’ el ingresado Valdés engancha a la entrada del área y saca un derechazo que termina estrellándose en la parte externa del poste derecho de un Curicó Unido que aguantaba la ventaja. La propuesta ofensiva del Curi era salir rápido, y a los 67’ un pase profundo de Suárez encuentra a García encarando en velocidad tal como en el gol, aunque esta vez su tiro bajo es tapado por el portero Cortés en la primera a fondo del segundo tiempo de Curicó Unido. El Curi gana confianza y a los 74’ un centro de Suárez casi encuentra el gol en la cabeza del mismo García y luego a los 76’ Jaime con poco ángulo remata potente aunque ancho y alto. El partido se tornaba de riesgo en un arco y otro. A los 78’ Parraguez antes de ser reemplazado lo tenía otra vez de cabeza, aunque su remate era nuevamente desviado, mientras el reloj avanzaba a favor de los albirrojos. El ‘pajarito’ Valdés remataba cruzado y gastaba los guantes del correctísimo Santelices. En la recta final abandonaba lesionado Carmona dejando a los albos con 10 y en los descuentos se iría expulsado por doble amarilla Yerson Opazo en el Curi. Final electrizante y no apto para cardíacos curicanos en la cancha colocolina. Seis minutos de adición y nada más en el Monumental, para un histórico triunfo curicano ante Colo Colo en Primera División. Con este resultado, Curicó Unido trepó a los 22 puntos y al octavo lugar de la tabla e igualó la línea de Coquimbo (séptimo en la tabla, también con 22 unidades), aunque con peor diferencia de gol (+2 de los piratas vs +1 del Curi). En la próxima fecha Curicó Unido será local este viernes, desde las 19:30 horas frente al colista del torneo, la Universidad de Concepción en el estadio La Granja. Los albirrojos lograron la hazaña ante Colo Colo y escriben un nuevo capítulo histórico en este memorable 2019.