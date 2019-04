“Fueron días muy lindos en la Selección”

Balance. El rápido carrilero reconoció que pensó que ‘no le iban a dar bola, pero fue todo lo contrario’. Compartió con históricos como Jean Beausejour y ‘Chapita’ Fuenzalida y se mostró orgulloso por ser el primer jugador del Curi en integrar una selección adulta. “Ojalá mantener y subir mi nivel, no debo conformarme”, agregó.

CURICÓ. Tras enfrentar ayer a la Universidad de Chile, Curicó Unido comienza a enfocarse en su próximo desafío, que será Huachipato, el próximo sábado 27 de abril, desde las 18:00 horas en el estadio La Granja.

Los acerereros vienen de robarle un empate a Colo Colo cuando se jugaban los descuentos y mantienen su invicto jugando como local, aunque como visitante suman sólo derrotas en lo que va de campeonato.

El plantel curicano regresa hoy a sus entrenamientos buscando dar vuelta la página tras el juego frente a la ‘U’ para comenzar a enfocarse en su próximo desafío frente a los acerereros de Huachipato, el sábado próximo en condición de local. Entre ellos, el seleccionado Matías Cavalleri, atacante del Curi, quien realizó un satisfactorio balance de su paso entrenando en Juan Pinto Durán.

CONTENTO

“Fueron unos días muy lindos para mí en la selección; compartí con Beausejour y Fuenzalida en la mesa y muy bien, estoy muy contento, me sorprendió el recibimiento, al ser jugadores grandes yo pensé que no me iban a dar bola, pero no, fue todo lo contrario”, reconoció Matías Cavalleri tras su paso por la selección nacional, transformándose en el primer jugador de Curicó Unido en ser nominado a integrar un seleccionado chileno adulto, aunque sea en un micro ciclo de entrenamientos.

“No es lo mismo estar en la selección juvenil que en la adulta, hay otra clase de jugadores, otra experiencia, fue todo muy repentino y estoy muy muy contento, es premio al esfuerzo, ellos miran domingo a domingo como rinden los jugadores y a mí me agarra en un momento muy lindo, debo enfocarme en entregar todo cada fin de semana, el año pasado fue muy difícil, este año me agarró una pubalgia, pero ahora ya estoy tomando mi ritmo, estoy muy motivado, mi viejo me da muchos consejos y estoy con muchas ganas, ojalá mantener y subir mi nivel, no debo conformarme con lo hecho”, señaló Cavalleri, quien ya había integrado selecciones Sub 17 y Sub 20 y ahora se mostró orgulloso por hacer historia e inscribir su nombre en un capítulo especial de Curicó Unido al ser el primer jugador adulto en ser llamado para entrenar en Juan Pinto Durán.

“Muy contento por hacer historia, estoy muy orgulloso por eso, con el ‘profe’ (Reinaldo Rueda) individualmente no se habló nada, saludó y todo fue grupal, me sentí muy bien en todo momento, este micro ciclo era un mix de adulta pensando en Copa América y en el sub 23 del torneo Esperanzas de Toulón que es en junio y quedan dos o tres micro ciclos más antes de las competencias” cerró Cavalleri, quien espera mantener su nivel para ser nuevamente nominado a la ‘Roja de todos’.

AGRADECIMIENTOS

No han cesado los homenajes, recuerdos y minutos de silencio tras el fallecimiento de Juan Leyton Bravo, exvolante del fútbol amateur local y de Curicó Unido, padre del actual jugador de La Calera, Sebastián Leyton. Es por ello que su familia ha querido dar las gracias a familiares y amigos, como lo señaló la esposa del recordado volante, Edulia Hevia: “han existido tantas muestras de cariño y oración durante estos siete meses de enfermedad y luego con el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo, suegro, hermano, tío y señor, que debemos dar las gracias enormemente a todos”, señaló aún emocionada Edulia Hevia, y agregó que “hay quienes traen al mundo una luz tan grande, que después de haberse ido, esa luz permanece, por eso siempre esté donde esté, Juan siempre estará en nuestros corazones”, dijo a diario La Prensa, agradeciendo en su nombre, el de sus hijos y nietos, además de las familias Leyton-Hevia, Leyton-Herrera, Cabrera-Leyton, Leyton-Bustamante, Leyton-.Santelices, Leyton-Rojas, Villagra-Leyton, Bustamante-Leyton y Hevia-Fuenzalida.