Cambio. Es el encargado de lavar, secar y doblar la ropa de todas las series de Curicó Unido. Lleva más de 30 años en el club y en la última década trabajaba en solitario en la casona del estadio La Granja. La semana pasada comenzó a laburar en el complejo del Curi en Santa Cristina, viaja a diario en el bus con los cadetes y dice sentirse ‘mucho mejor’. Es ‘Makita’, el ex utilero y actual lavandero de Curicó Unido.

CURICÓ. Nelson Verdugo es el funcionario con más años de servicio en Curicó Unido. Desde la década de los noventa que ‘Makita’ es parte del Curi, iniciándose como utilero de cadetes, hasta llegar al plantel profesional, donde vivió los años en soledad a fines de los noventa e inicios del nuevo siglo, para luego ser testigo, desde la interna, del título de 2005 en Tercera División, hasta la copa de 2008, aunque ya no en la utilería, sino en la lavandería, lugar que hasta hoy ocupa en un Curicó Unido que lo necesita a diario para tener impecables las camisetas oficiales, buzos, medias, ropa de entrenamiento y oficial, de cadetes, ramas femeninas, infantiles y plantel profesional.

Después de años trabajando en camarines y posteriormente en la casona de La Granja, fue trasladado al complejo deportivo de Curicó Unido en Santa Cristina, lugar donde se habilitó la nueva zona de lavandería con renovadas lavadoras y secadoras industriales.

LA VOZ DEL ‘MACA’

“Estoy mucho mejor acá, fue para mejor; estuve alrededor de 10 años en la casona en La Granja, fueron momentos lindos y de harto trabajo, pero ahora ya estamos donde está todo Curicó Unido que es acá en este lindo complejo deportivo”, señala Nelson ‘Makita’ Verdugo, quien día a día viaja desde y hacia Curicó en el bus de cadetes del Curi.

“Al menos yo sumo 30 años en Curicó Unido, he tenido hartos buenos momentos, pero mi mayor alegría es cuando subimos de Tercera a Segunda División (temporada 2005), fue muy lindo ascender después de tantos años en Tercera”, recuerda ‘Makita’, quien agrega en su nuevo punto de trabajo en Santa Cristina que “antes no teníamos dónde entrenar, andábamos en Sarmiento, en el Pirigüín, no teníamos dónde partir, íbamos para todos lados, llegaba el minibús y el primer equipo no sabía dónde iba; ahora gracias a Dios tenemos un punto fijo en este complejo”, se emociona recordando.

A modo personal en sus labores diarias agrega que “estamos trabajando más cómodos con lavadoras y secadores nuevas, hay jornadas largas de las 9 de la mañana hasta las 8 (20:00 horas), pero hay otros días más cortos, me voy 6 y media, aunque siempre mandará la tarea hecha, no importa quedarse un poco más, lo importante es que toda la ropa del club esté lista y dispuesta para que los jugadores y cuerpos técnicos la tengan a disposición”, finaliza un Nelson Verdugo, histórico en Curicó Unido, que hasta la semana pasada trabajaba en solitario lavando y secando ropa en el estadio La Granja, y ahora ya está en el epicentro albirrojo en el complejo deportivo “Raúl Narváez Gómez” junto a todos los que día a día dan vida en cancha al club curicano.

ANTE EL COLISTA

Pasado mañana en el estadio La Granja y ante el colista del torneo, Curicó Unido buscará confirmar su triunfo ante Colo Colo, esta vez ante la Universidad de Concepción.

Los penquistas vienen de caer por 3 a 0 ante la UC en Collao, son últimos en la tabla con 13 puntos producto de tres triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, siendo la escuadra que más ha perdido en el torneo, y lejos, el equipo que menos goles marca en arco rival con tan solo 12 goles a favor en 16 encuentros disputados.

Curicó Unido suma 22 puntos, gracias a cinco triunfos, siete empates y cuatro derrotas, sumando 24 goles a favor y 23 en contra.

Ambos chocan este viernes desde las 19:30 horas en el estadio La Granja abriendo la fecha 17 de la Primera División y las entradas ya están a la venta con valores que fluctúan entre los 4 y 16 mil pesos.