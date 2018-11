Encargado de la mantención. El conocido canchero que mantiene el césped del estadio Bicentenario La Granja, aseguró que este Sudamericano Sub 20 es mucho más exigente porque son jugadores de primer nivel mundial.

Curicó. El encargado del pasto en el estadio La Granja de Curicó, Luis Vergara, es clave para mantener el césped del recinto que en enero y febrero 2019 será sede del Sudamericano Sub 20. Cabe recordar que una compleja situación se vivió en el pasado Sudamericano Sub 17 de Chile, cuando la Conmebol determinó que las dos primeras fechas del Grupo B del Sudamericano Sub 17 se disputaran en el estadio La Granja de Curicó y no en el Fiscal de Talca, esto debido al mal estado de la cancha. Por esa razón, para no volver a cometer los mismos errores del 2017, las providencias del caso están tomadas.

¿Cree usted que ese error vivido el 2017 no volverá a ocurrir en el Sudamericano Sub 20?

“Al final del día la cancha es lo principal ya que se juega en el rectángulo verde que podemos ver, y eso es lo que sale para el resto del mundo y Sudamérica. Y para eso la cancha tiene que estar en óptimas condiciones”.

¿No hay problemas de hongo o cualquier otro bicho que afecte el césped?

“Hoy la cancha está en buen nivel, pero de todas manera hay trabajo que se puede hacer para mejorarla mucho más, usted sabe que el Sudamericano va a salir para todo el mundo, y la verdad que hay trabajo que hay que hacer para presentarla en las mejores condiciones posibles, además tenemos que entender que es un campeonato donde juegan jugadores de primer nivel o que están en los mejores equipos”.

Este año ha sido muy lluvioso y con heladas que indudablemente afectan el pasto como también la cantidad de partidos que se juegan: escolares, liga campesina, ANFA, Curicó Unido, entre otros…

“La verdad que llevamos tantos años aquí que ya estamos familiarizados con lo que pasa con la cancha de fútbol. Conocemos cada rincón de la cancha y todo lo manejamos muy profesionalmente con recetas para todo, obviamente durante el verano hay que tener ojo porque noviembre y diciembre son meses complicados por lo que hay que tener resguardo extra, por lo menos, tengo la idea de hacer algo para no pasar ningún problema, obviamente que eso va a necesitar de una inversión mayor, también que no pase lo que pasó en el Fiscal donde hubo problemas en el anterior campeonato de la Conmebol desapareciendo en un 50% el pasto donde nosotros mismos como empresa fuimos a trabajar allá para recuperar la cancha relativamente dejarla en condiciones para el Sudamericano Sub 17, pero no es lo mismo con la Sub 20 ya que estamos hablando de gente distinta, jugadores que son profesionales y donde todo tiene que estar en condiciones óptimas”.

¿En Curicó hay canchas en condiciones para el Suda-mericano Sub 20?

“La Granja es la única cancha en condiciones, acá en los alrededores no hay ninguna cancha para este nivel, además las exigencias son mayores, porque no son niños los que vendrán a jugar a Curicó; lo viví en el Mundial de Talca donde se pidió un trabajo de cuatro meses en distintos campos de entrenamientos y fueron examinadas por FIFA para que estuvieran acorde a las exigencias, corte de pasto y todo un tratamiento profesional para los deportistas de alta competencia en el fútbol”.