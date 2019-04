Ecos. Tras la igualdad frente a la Universidad Católica donde fue la figura del partido, el arquero curicano analiza lo que viene y reconoce que “hay que seguir en esta senda, con humildad y seriedad”. Curicó Unido ya regresó a sus entrenamientos alistando ahora la visita frente al nuevo líder del torneo, la Unión Española del ‘Nano’ Díaz.

CURICÓ. Fue destacado como la gran figura de Curicó Unido en el punto rescatado frente al hasta entonces, líder del campeonato, la Universidad Católica. En las primeras cinco fechas había estado en el banquillo de suplentes y recién frente a la UC jugó sus primeros minutos de la temporada, destacando por una gran actuación que evitó el triunfo cruzado en al menos tres pelotas de gol.

Curicó Unido cerró su arco en cero y dejó atrás fantasmas de errores propios que costaban goles, como los sucedidos ante Colo Colo, Antofagasta y Cobresal. Santelices se alzó como el más importante en la cancha de San Carlos y le pone presión a la decisión de Dalcio Giovagnoli para definir al arquero titular, aunque Deschamps, recién comenzará su recuperación a un desgarro muscular, por lo que el ‘Santa’ repetiría el domingo próximo ante la Unión Española, de no mediar algo extraordinario.

EXPERIENCIA

“Esto es mérito de todo el grupo, hicimos un partido muy correcto ante uno de los grandes de Chile, salimos airosos, es un punto muy valioso para nosotros, para seguir soñando y trabajando en base a lo que hemos venido haciendo, el trabajo, la humildad, y seguiremos así para seguir escalando en la tabla que es lo que más queremos”, dijo Santelices una vez terminado el encuentro donde fue elegido como la figura del partido por la transmisión oficial del CDF, por medios radiales y portales especializados de fútbol en internet.

“El primer tiempo no pasamos muchas zozobras, en el segundo tiempo era obvio que ellos (Católica) salieran a buscar el triunfo, estuvimos atentos en pelotas claves que eran complicadas y gracias a Dios sacamos un muy buen punto de visita, hay que seguir en esta senda, trabajar con la misma seriedad que lo hemos venido haciendo y hay que corregir, para eso estamos”, agregó el oriundo de Sarmiento, quien reconoció que “uno trabaja en silencio, cuando me tocara tenía que estar preparado, lo estaba y estoy muy feliz por el apoyo de los compañeros, por la tranquilidad que me transmitieron, uno ya tiene experiencia en estos temas y sabe manejar las situaciones, estoy feliz por el partido y por el punto, tenemos que seguir en la misma senda, mejorando y al corto tiempo van a venir más triunfos que empates o derrotas” cerró el ‘Santa’ tal como lo hiciera con su arco dejándolo en cero frente al monarca y líder hasta la fecha pasada.

DOMINGO POR LA NOCHE

Curicó Unido regresó a las prácticas y se alista para su próximo partido, ya válido por la séptima fecha del torneo nacional que ha sido programado para el próximo domingo 7 de abril, a contar de las 20:00 horas en el estadio Santa Laura frente a la Unión Española.

Los hispanos son los actuales exclusivos líderes del torneo gracias a sus 15 puntos de 18 posibles, con una derrota inicial y cinco triunfos consecutivos. Esta Unión Española 2019 es dirigida por quien fuera arquero de Curicó Unido en la temporada 1983, Fernando ‘Nano’ Díaz.