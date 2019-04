El curi vuelve a abrazarse y gana con propiedad

Justo. Con dos goles del nuevo goleador del campeonato, Mauro Quiroga y otros dos tantos de un aplaudido Franco Bechtholdt, Curicó Unido vuelve a festejar una victoria en Primera División. Los albirrojos treparon al séptimo lugar de la tabla a la espera de lo que suceda en la jornada de hoy.

CURICÓ. Partido que cerró la jornada sabatina y que dejó a la U. de Chile en el fondo de la tabla de posiciones, tras la victoria de Cobresal en Iquique y el empate azul ante Everton. Curicó Unido salía a la cancha de La Granja con la misión de reencontrase con la victoria, tras cuatro fechas sin ganar y lo haría de gran forma ante un duro rival como Huachipato. En la previa era bajado de la convocatoria Jens Buss por inconvenientes estomacales y su lugar, incluso en la titularidad sería para un correcto Felipe Saavedra quien además, hacía su estreno oficial con la camiseta curicana.

GOLES Y NADA MÁS

El partido en la primera parte tuvo goles y nada más. Curicó Unido dominaba las acciones y era dueño del balón, aunque no lograba profundizar para generar peligro sobre el arco del portero acerero Yerko Urra. Eso hasta el minuto 16 cuando el venezolano Heber García encara por la banda zurda ingresando al área y es derribado por José Bizama, sancionando el correcto juez José Cabero la pena máxima a favor del Curi. Desde los doce pasos, el ‘comandante’ Mauro Quiroga no se equivoca, remata a la izquierda de Urra y celebra el 1 a 0 a favor de Curicó Unido. Quiroga se consolida como máximo anotador histórico de Curicó Unido en Primera División, llega a siete tantos en este torneo 2019, transformándose en el actual goleador del campeonato. Huachipato no logra reaccionar y carecía de la propicia generación del fútbol ofensivo, pareciendo extrañar al ausente César Valenzuela. Recién a los 27’ se aproximan al arco curicano con un remate anchísimo de Barrientos, que ni siquiera alcanzó a generar alarmas sobre el pórtico de Deschamps. Al minuto 35 de una pelota detenida el Curi celebraría su segundo gol. Ejecuta la zurda de Carlos Espinosa, la pelota no puede ser despejada en un vértice de área chica, y de media vuelta, Franco Bechtholdt aparece para rematar y clavar el balón en las mallas del arco acerero. 2 a 0 y Curicó Unido que muestra goles, solvencia defensiva y recibe aplausos en esta primera fracción.

CON UN PEQUEÑO SUSTO

En el segundo tiempo, el Curi se vio en shock al minuto 58 cuando un tiro libre de la visita sorprende con jugada preparada, que termina en habilitación profunda por la derecha, centro a la boca del arco y gol de José Bizama. Gol de Huachipato que descuenta clavando el 2 a 1. Y los curicanos que despiertan a tiempo, primero con un mano a mano de García con Urra que desperdicia el zurdo albirrojo y luego con zapatazo de Carlos Espinosa que exige el vuelo del portero visitante, para evitar el nuevo tanto del Curi. Gol en todo caso que llegaría en formato doble en cinco minutos. A los 63’ desde la diestra un centro del cada vez mejor Matías Cavalleri encuentra el testazo de un encumbrado Franco Bechtoldt para el 3 a 1 y luego a los 67’ el centro ahora llega desde la izquierda en los pies de García, falla ‘Pepe’ Rojas en el despeje y la pelota que cae en los pies de Mauro Quiroga, quien frontal al arco, remata de zurda y mete el 4 a 1. Fiesta pura en La Granja, aparecen los ‘oles’ y se logra respirar un ambiente de tranquilidad como pocas veces esta temporada. El ingresado Verdugo en la visita exige a Deschamps que achica de gran forma a los 69’, en tanto que otro ingresado en Huachipato como Córdoba cabecea desviado a los 80’ cuando el partido ya tendía a desacelerarse con el cómodo triunfo curicano. 4 a 1 el marcador, sale resentido el debutante Saavedra y en los descuentos, con un potente remate rasante, cuando el partido ya esperaba el pitazo final, Anthony Blondell bate a Deschamps para el 4 a 2 definitivo. Curicó Unido vuelve a abrazarse con una victoria, el equipo que tiene puntos altos en su rendimiento individual y colectivo, logra trepar a los 12 puntos y escala al 7mo lugar en las ubicaciones a la espera de lo que suceda en esta jornada dominical. En la próxima fecha, cuando restan cuatro partidos antes de enfrentar el receso por Copa América, el Curi será visitante el próximo viernes 3 de mayo frente a la Universidad de Concepción, en el Ester Roa de la capital penquista.