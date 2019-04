El curi se mantiene en el octavo lugar

Desafío. Curicó Unido se instala en la zona media de las ubicaciones y ayer regresó a los entrenamientos de cara al juego frente al nuevo líder del torneo, la Unión Española, este domingo 7 de abril en Santa Laura. “Ante Unión será un partido totalmente distinto que frente a la Católica”, reconoció el lateral Yerson Opazo.

CURICÓ. Curicó Unido suma 7 puntos en el torneo, producto de un triunfo, cuatro empates y una derrota. Los albirrojos se ubican a 8 unidades del líder, la Unión Española que suma 15 unidades y es el único puntero en la cima de la tabla, y están a 5 del actual colista, Cobresal, que suma solo 2.

Se han jugado recién 6 de las 30 fechas que contempla el campeonato 2019 y la tabla de ubicaciones ya tiende a estirarse tanto hacia la parte alta como para la zona baja. El Curi actualmente se mantiene octavo, en la medianía de las ubicaciones entre 16 equipos.

CERRANDO LA FECHA

El empate ha sido una característica para Curicó Unido, lo que le ha permitido sumar, tal como en el triunfo frente al colista Cobresal. La tarea de esta semana en todo caso es mayor, pues al frente estará otro duro escollo como el nuevo líder del torneo, la Unión Española, rival a enfrentar en Santa Laura este domingo a contar de las 20:00 horas cerrando la séptima fecha del torneo.

El viernes se jugarán dos partidos, el sábado otros dos y el domingo culminará la jornada con cuatro encuentros. La nueva fecha de Primera División la abrirán el viernes Palestino vs O’Higgins y Huachipato vs Cobresal; el sábado se medirán Coquimbo Unido vs Colo Colo y la U. de Concepción vs Audax Italiano; en tanto que para el domingo han sido programados los juegos entre Iquique vs Antofagasta, Everton vs Universidad Católica, Universidad de Chile vs Unión La Calera y Unión Española vs Curicó Unido.

El plantel curicano regresó a los entrenamientos ayer por la mañana en su bunker de Santa Cristina y retoma las prácticas nuevamente hoy en horario de las 11:00 horas en el complejo deportivo “Raúl Narváez”.

Para mañana el entrenamiento se agenda en horario nocturno en el estadio La Granja. “Ante Unión Española será un partido totalmente distinto, Unión juega diferente, ellos se reagrupan y salen rápidos, es un partido diferente al de Católica que lo tendremos que trabajar inteligentemente”, dijo el lateral Yerson Opazo.

LA TABLA

Líder a la fecha del torneo es el próximo rival de los curicanos, la Unión Española que acumula cinco triunfos consecutivos en el campeonato y ya suma 15 unidades de 18 posibles siendo el exclusivo líder de la Primera División nacional. Le siguen en la tabla con 13 unidades Colo Colo, La Calera y Universidad Católica, mientras que con 10 puntos aparece O’Higgins y Antofagasta suma 8. Con 7 puntos avanzan de la mano cinco clubes: Palestino, Curicó Unido, Everton, Huachipato y Audax Italiano.

Seis puntos acumula Coquimbo Unido, 5 tienen la U. de Concepción e Iquique, mientras que la U. de Chile suma 4 y el colista Cobresal solo 2.

El único partido pendiente del torneo es el de Cobresal vs Everton, en un campeonato que ya encendió motores y que semana a semana ve mover a los equipos en una u otra posición. Curicó Unido al menos, tras comenzar 11° y 13°, por segunda semana consecutiva se mantiene en el 8° lugar.