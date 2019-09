El curi no puede ante el sólido puntero

Estancados. Albirrojos suman su tercera derrota consecutiva y llegan a cinco juegos sin saber de victorias. Ante más de seis mil espectadores abrió la cuenta Gabriel Vargas, aunque el líder reaccionó con tantos de Fuenzalida y Pinares. En la próxima fecha, los curicanos serán visitantes frente a Palestino que ayer venció a la ‘U’.

CURICÓ. Tarde de sol en La Granja para el juego entre Curicó Unido y el puntero del torneo, la Universidad Católica. Después de 4 fechas sin ganar, el equipo de Dalcio Giovagnoli buscaba reencontrase con los triunfos ante una escuadra cruzada que llegaba perdiendo sólo un partido de sus recientes 19 disputados en el campeonato. Masiva presencia de público en La Granja, en todos los sectores, excepto en la popular, la galería Andes que no se llenó y cuyos hinchas reclamaron por el alto valor de su precio (12 mil pesos cada ticket). Arbitraje correctísimo del joven Juan Lara.

EL GOL Y NADA MÁS

Un zurdazo cruzado de Pinares que rechazó Deschamps fue la primera aproximación a fondo de Católica en el minuto 7 de la primera fracción. Sin embargo, un error visitante provocaría la primera y única llegada curicana del primer tiempo al arco de Dituro, con una pelota larga de Franco, error de Lanaro en el control y sendo derechazo bajo de Gabriel Vargas para hacer explotar La Granja y decretar el 1 a 0. Todo parecía bien para Curicó Unido, sin embargo, el martillar cruzado, hilvanado, sinfónico y atildado permitió controlar las acciones del partido, empatar y luego dar vuelta el marcador. Al minuto 14, por su franja más cómoda, la diestra, José Pedro Fuenzalida encara con balón dominado, toca en diagonal a Sáez que aguanta dentro del área y toca corto para el mismo ‘Chapa’ que sin marca llegaba a rematar a gol, con resistencia de Deschamps, aunque no la necesaria para evitar el inmediato empate del puntero. A los 24’ en los mismos pies de Fuenzalida casi llega el segundo, con un remate desde el tiro de esquina que quiere sorprender a un extremadamente abierto Jorge Deschamps de su línea de gol, quien respira aliviado al ver como el tiro bajo y recto del ‘Chapa’ termina golpeando en la base exterior del primer poste. La UC seguía dueña, amo y señora del encuentro. Minuto 36’ y Sáez que casi clava un globito por sobre el portero curicano, y tras cartón, cuando el capitán Martín Cortés perdía la pelota en la salida, un centro de Aued encuentra solitario en el punto penal a la figura del primer tiempo, el incisivo José Pedro Fuenzalida, quien remata de primera y con una zurda baja y cruzada bate a Deschamps decretando un merecido 2 a 1. Luego Cavalleri abandonaría entre lágrimas lesionado y a los 40’ Puch no puede batir al arquero albirrojo en un mano a mano que ganó el local. Una primera fracción de claro dominio cruzado, con más llegadas al arco rival y sabiendo revertir el sorpresivo marcador en contra. Para el Curi la tarea de la reacción y otra vez el necesario reacomodo para el complemento.

AHORA PINARES POR DOS

Equipos a la cancha y los curicanos aún ni se acomodaban en el campo cuando al minuto 2 ven venir un zapatazo de distancia de Pinares para sorprender a todos y clavar el 3 a 1. El zurdo avanzó sin que nadie saliera a su encuentro y metió un zurdazo alto que pareció desviarse levemente en su trayecto y pasó por sobre la cabeza de un Deschamps que nada puede hacer en su intento por desviar la pelota que terminó abrazando las mallas del arco norte en La Granja. Lo grita con todo Pinares y la UC que consolida la ventaja ante un Curicó Unido que siente el golpe, aunque igualmente se aproxima a los 10’ con un zurdazo de Saavedra y luego a los 15’ con tiro de Jaime. El encuentro parecía no arriesgar la victoria cruzada y el control del juego seguía siendo de la sólida visita. Jaime a los 22’ y luego García a los 31’ seguían insistiendo con tibias aproximaciones, aunque el marcador seguiría variando a favor de la visita. Minuto 32 y nuevamente el espacio para el tiro desde fuera del área se le abre al zurdo César Pinares, quien aprovecha la chance y saca otro latigazo de zurda que termina estrellándose en el poste derecho de Deschamps para luego significar el 4 a 1 final a favor del sólido puntero del torneo. Curicó Unido no logra levantar cabeza, sumando ya tres derrotas consecutivas y cinco juegos sin ganar, agendando ahora dos encuentros consecutivos en condición de visitante (Palestino y Everton). En la próxima fecha, los curicanos serán forasteros la tarde del próximo domingo 6 de octubre cuando midan fuerzas frente al Palestino de Ivo Basay, que ayer venció por 3 a 2 y dejó en zona de descenso a la Universidad de Chile, escuadra azul que deberá también visitar La Granja en la penúltima fecha el torneo a inicios del mes de diciembre.

FICHA DEL PARTIDO

Fecha 22, Torneo Nacional Primera División 2019.

Estadio La Granja, Curicó, Región del Maule.

Público: Cinco mil 76 personas controladas.

Arbitro: Juan Lara (6)

CURICÓ UNIDO (1): Jorge Deschamps, Yerson Opazo, Franco Bechtholdt, Daniel Franco, Felipe Saavedra, Carlos Cisternas (54’ Carlos Suárez), Martín Cortés (C), Carlos Espinosa, Matías Cavalleri (39’ Sebastián Jaime), Heber García y Gabriel Vargas. DT: Dalcio Giovagnoli. No ingresaron: Thomás Vergara (AS), Mario Parra, Diego Urzúa, Luis Gonzalo Bustamante y Gabriel Harding.

U. CATÓLICA (4): Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Valber Huerta, Germán Lanaro Alfonso Parot (75’ Stéfano Magnasco), César Fuentes, Luciano Aued, César Pinares, José Pedro Fuenzalida (C), Sebastián Sáez (82’ Diego Buonanotte) y Edson Puch (61’ César Munder). DT: Gustavo Quinteros. No ingresaron: Cristopher Toselli (AS), Carlos Lobos, Benjamín Kuscevic y Diego Valencia.

GOLES: 9’ 1-0 G. Vargas (CU), 14’ 1-1 JP Fuenzalida (UC), 36’ 1-2 JP Fuenzalida (UC), 47’ 1-3 C. Pinares (UC), 77’ 1-4 C. Pinares (UC).

TA: Suárez (CU), Pinares y Munder (UC)

TR: No hubo.

Próximos rivales: Palestino vs Curicó Unido y Universidad Católica vs Cobresal.