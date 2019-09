“El Curi no es de uno u otro, es de todos”

Balance. Quien fuera mandamás curicano durante 12 años se refiere al momento institucional del club, señala que ‘falta apoyo directivo’, se suma a la iniciativa para que la Tribuna Andes de La Granja se llame Mario Muñoz, hace recuerdo cuando no había nada en el Curi y apunta como nueva gran tarea la creación de una política deportiva, sin descartar a futuro, volver a ser parte de una directiva albirroja.

CURICÓ. “El momento actual del club es espectacular comparado a 10 años atrás donde no había nada; existe hoy un gran complejo deportivo, con un estadio nuevo, con mucha gente apoyando, yo creo que Curicó Unido está grande y hay que cuidarlo, gracias a Dios los presidentes que han pasado después de Luis Silva, Pablo Milad y ahora Freddy Palma lo han hecho bien, aunque igualmente yo creo que falta un poco de apoyo”, comienza diciendo Julio Ode, quien fuera presidente de Curicó Unido entre 2000 y 2011, tiempo en que se gestó el ascenso tras 15 años en Tercera División y se logra el salto a la Primera en 2008.

“El apoyo que falta es dirigencial, uno ve a personas que están muy solas, para llegar a empresas o para gestionar aprovechando este buen momento, el ideal es tener un directorio más amplio donde realizar actividades sociales o deportivas, como llegar más a los colegios, porque cuando hay pocas personas se cierran trabajando en el primer equipo o a lo más en los cadetes, yo creo que hay que contratar más gente en el club, pero eso lo sabe el presidente, según yo, lo primero es llevando más gente al directorio”, señala uno que compartió labores con ex dirigentes como Luis Silva, Raúl Narváez, Rodrigo Gutiérrez, Juan Pablo Cárdenas, Patricio Yáñez, Mario Muñoz, Raúl Oyarzún, Juan Muñoz, entre otros.

RECUERDOS

La figura de Mario Muñoz le trae recuerdos que llegan hasta emocionar a Ode. Junto a ‘don Mario’ y el ex tesorero Raúl Narváez soñaron con un complejo deportivo en Santa Cristina, que hoy ve frutos con cientos de niños entrenando y vistiendo los colores de Curicó Unido. Ellos partieron de cero, cuando no había nada y solo eran sueños entre pastizales. “Trabajamos pensando en eso, antes para entrenar no sabíamos dónde ir, íbamos en un minibus, los jugadores llegaban a La Granja mojados, se resfriaban, pero el complejo ya da sus frutos, hay que destacar la visión de Raúl (Narváez), la ayuda de Benjamín González, de Patricio Negrete para hoy tener este gran complejo deportivo que da mucho orgullo y yo creo que es una tarea cumplida” señala Ode, quien agrega que “con don Mario (Muñoz) hubo tanto que conversábamos y tanto que soñábamos, él se fue feliz porque vio al Curi en Primera después de salir de esa jungla de Tercera, nos dejó satisfechos el trabajo, él fue un gran aporte para Curicó Unido, luchó solo contra la adversidad y se merece que su nombre lleve la Tribuna Andes del estadio La Granja, pero eso y mucho más” apunta.

MÁS GRANDES

“Hoy nos falta poco para establecernos en Primera, Curicó tiene todo para seguir en Primera, tiene estadio, complejo deportivo, público, una gran barra, no tiene deuda, la idea es hacer un trabajo para estar en esos 8 clubes de Chile que no bajan nunca” agrega Ode, refiriéndose al momento actual del club, y continúa señalando que “uno cuando está a la cabeza no ve muchas cosas y desde afuera ve varias realidades que faltaron ejecutar tal vez, yo creo que deberíamos tener un veedor que se proyecte y se identifique con cierto juego para el club, en base a qué forma de jugar es la de Curicó, cómo nos gusta jugar a los curicanos, qué le gusta al hincha, de ahí partir para la búsqueda de jugadores que lleguen como refuerzos o que saquemos de la cantera, hay que hacer una política deportiva de Curicó Unido, a modo de leer la cartilla desde un comienzo a los nuevos técnicos y que los jugadores sepan cómo juega Curicó, el Curi hoy tiene todo para crecer”, acentúa, y a la hora de un posible regreso a ser parte de una directiva albirroja, el histórico Julio Ode señala que “uno dice que la tarea ya está cumplida, pero el Curi está siempre adentro de uno, yo estuve 12 años como presidente y uno siempre va a estar aportando al club, si a uno lo llaman hoy incluso, soy socio, voy al estadio, el Curi no es de uno u otro, es de todos, y tenemos que estar todos involucrados porque todos queremos lo mismo, que Curicó Unido sea cada día más grande” finalizó.