El Curi a la cancha frente a la Unión Española

Motivados. Los curicanos, que vienen de empatar frente a Católica en Santiago, enfrentan a otro rival animador del torneo como la Unión Española. El equipo albirrojo repetiría oncena titular y el técnico albirrojo destaca el tridente hispano Mejía-Varas-Caballero, mientras el DT local destacó el planteamiento curicano para robarle un punto a Católica. El Curi va por otra hazaña para seguir sumando.

CURICÓ. Semana normal de prácticas plagada de motivación y marcada por la visita del seleccionador nacional, Reinaldo Rueda, al plantel profesional. Curicó Unido repetiría oncena esta noche para enfrentar a la Unión Española en Santa Laura buscando seguir sumando en un torneo donde se ha posicionado en la medianía de la tabla, gracias a un triunfo, cuatro empates y sólo una derrota (frente a Colo Colo en La Granja).

Los curicanos de Dalcio Giovagnoli vienen de robar un empate frente al hasta entonces líder, la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, en un juego donde los albirrojos destacaron por su aplicación táctica, con mayor demostración defensiva que en ataque, ganando en todo caso en confianza para enfrentar esta nueva visita a una escuadra santiaguina animadora del torneo.

“Sin salirnos de libreto, la idea es tomar unos recaudos, ellos de local trabajan el partido distinto, con (Jonathan) Mejía dentro de un rombo, con sus dos delanteros, tanto (Sebastián) Varas como (Mauro) Caballero, con un gran aporte táctico y desplazamiento, y son muy eficaces a la hora de definir, vamos a tener una buena medida ante un rival que está encumbrado”, dijo el DT curicano, quien agregó respecto al juego de esta noche que “tenemos que hacer un partido acorde a lo que propone el rival, son todos distintos, pero la Española es más pragmática, pero son directos y eficaces en ataque, hay que tomar recaudos sobre eso, pero sin dejar de lado nuestra idea futbolística”, cerró el DT.

Los albirrojos repetirían la formación que comenzó jugando en la fecha pasada frente a Católica, es decir, con Santelices, Opazo, Bechtholdt, Franco, Buss, Cisternas, Cortés, Suárez, Cavalleri, Jaime y Quiroga.

EL LOCAL

En 1897 fue fundada la Unión Española, histórico club capitalino que ha ganado siete títulos de Primera División, dos Copas Chile, una Supercopa y ha tenido un par de destacadas actuaciones a nivel internacional, como el subcampeonato en 1975 de la mano de Luis Santibáñez o en 1994, cuando rozaron semifinales en un equipo donde destacaba José Luis Sierra, Rodrigo Ruiz y José Luis Sánchez, entre otros.

Actualmente, son uno de los animadores del torneo nacional y se alistan para recibir esta noche a Curicó Unido. “Enfrentamos a un rival muy difícil que le hizo un partido interesante a la Universidad Católica, tenemos que mantener nuestras cosas positivas e ir mejorando como lo hemos hecho fecha a fecha”, señaló el técnico de los hispanos, el ex arquero del Curi en la década del ochenta, Fernando ‘Nano’ Díaz.

Los rojos esta semana no pudieron entrenar en la cancha de Santa Laura, pues se encontró en mantención preparando el juego de esta noche y la práctica de fútbol se llevó a cabo en el complejo de la ANFP en Quilín.

En la Unión destaca la dupla ofensiva compuesta por Sebastián Varas y el paraguayo Mauro Caballero, mientras que esperando su oportunidad se encuentra el ex Curicó Unido, Gary Tello. Existe una corta historia entre ambos jugando en Primera División en Santa Laura, registrándose un 3 a 0 a favor de los hispanos en el torneo 2009 y el 2 a 1 también ganando Unión en el campeonato 2018. Hoy se escribe una nueva historia a contar de las 20:00 horas, con arbitraje del internacional Julio Bascuñán. Por el torneo nacional hoy también juegan Iquique vs Antofagasta, Everton vs U. Católica y U. de Chile vs La Calera.