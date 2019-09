El curi a la cancha en el Cap de Talcahuano

Puntos. Los curicanos necesitan sumar para ganar confianza en un torneo que empieza a jugar su tercio final. Varios cambios tendría el equipo de Giovagnoli que cerró sus puertas en las últimas prácticas previas al juego de esta tarde. Hoy se disputa un encuentro, mañana tres y el domingo cuatro juegos por esta fecha 21 del torneo nacional.

CURICÓ. Curicó Unido y Huachipato abren hoy la vigésimo primera fecha del torneo nacional 2019 de la Primera División de un total de 30 jornadas que considera el campeonato, comenzando a jugarse el tercio final de la competencia.

Se juega desde las 19:30 horas en el estadio CAP de Talcahuano, hasta donde se espera lleguen al menos una cincuentena de fieles seguidores del Curi para alentar al equipo de Dalcio Giovagnoli que llega a este partido luego de tres encuentros sin saber de triunfos.

A PUERTAS CERRADAS

En el equipo de Giovagnoli bajo los tres tubos estaría Jorge Deschamps, tras la lesión de Luis Santelices en el juego frente a Iquique, quien aún se encuentra en proceso de recuperación.

El central Daniel Franco está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y su lugar sería ocupado por Mario Parra, quien acompañaría en el centro de la zaga a Franco Bechtholdt, dejando a Yerson Opazo y Felipe Saavedra por las bandas.

En mediocampo, todo indicaría que Martín Cortés, Carlos Suárez y Carlos Espinosa tendrían ventaja para ser de la partida, mientras que el seleccionado Matías Cavalleri y Diego Vera estarían fijos en ofensiva, en tanto Sebastián Jaime podría ser la gran novedad en el ataque curicano en lugar de Heber García, aunque la oncena estelar curicana se definía ayer antes de viajar al Biobío, en la segunda práctica consecutiva que tuvo el Curi a puertas cerradas en Santa Cristina, en una nueva política conservadora y aislada que ha impuesto el cuerpo técnico curicano para enfrentar este difícil momento de un equipo que lucha entre meterse a disputar cupos internacionales o bien por no estancarse en la zona media baja de la tabla, lo que lo llevaría a pelear la permanencia en Primera División.

A puertas cerradas y con pocas luces, el Curi alistó su escuadra para el juego de hoy en el CAP de Talcahuano. Se juega hoy desde las 19:30 horas con arbitraje de Héctor Jona.

LA FECHA

Hoy se juega un partido, mañana sábado tres encuentros y el domingo verán acción 4 juegos. Para hoy se agenda solo el juego entre Huachipato y Curicó Unido, mañana se verán las caras a las 12:30 horas Palestino y Coquimbo Unido en La Cisterna, desde las 15:00 horas chocarán Iquique vs Audax Italiano en Cavancha y a contar de las 17:30 horas Unión Española y la Universidad de Chile en Santa Laura.

Para el domingo en tanto se han programado los juegos entre Universidad de Concepción y Colo Colo desde las 12.30 horas en el Ester Roa, Cobresal vs Everton en el estadio El Cobre, a las 17:30 horas Universidad Católica vs O’Higgins en San Carlos de Apoquindo, y a contar de las 20:00 horas, jugarán Unión la Calera vs Antofagasta.