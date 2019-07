Deportes Linares empezó la segunda rueda con un triunfo frente a San Joaquín

LINARES. Deportes Linares se enfrentó el pasado fin de semana al Real San Joaquín, en la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato de la Tercera División A, con el objetivo claro de seguir en la punta de la tabla de posiciones y de no perder el invicto.

Los goles del “Depo” fueron de Julio Castro mediante lanzamiento penal en el 9´; Álvaro Palma convirtió el empate a 1 en el 37, así terminaron los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo Bryan Núñez dejó el marcador 2 a 1 en el 59´, pero sólo 10 minutos después el cuadro de San Joaquín empató a 2. El gol del triunfo llegó en el alargue, con el jugador que debutaba en el “Depo” Sebastián Orellana.

Los dirigidos por Luis Pérez Franco tuvieron un primer tiempo difícil, un partido trabado que no les permitía realizar el juego al que están acostumbrados, pero que con pura garra lograron sacar adelante.

“Nos costó mucho ante un gran rival y hay que seguir igual, no se ha ganado nada todavía, este es como el segundo tiempo, pero estamos feliz con el triunfo, feliz con la hinchada, por todos los muchachos que hoy se jugaron la vida en cada pelota. Fue un triunfo merecido, porque desde el primer minuto siempre fuimos a buscar el resultado. Hay que ir paso a paso, hay que respetar a todos los rivales y eso les hago sentir a los muchachos, no hay que mirar en menos a nadie, y por momentos nos relajamos inconscientemente, no queríamos empatar y mucho menos perder”, indicó Luis Pérez Franco, entrenador de Linares.

El goleador de Deportes Linares y de la Tercera División A, el “Comandante” Julio Castro convirtió su gol 17 en este campeonato, “fue un partido trabado, se definió en los últimos minutos con una jugada puntual de Sebastián Orellana y es importante este triunfo, porque tenemos que seguir la pelea arriba y son tres puntos importantes, porque en varios pasajes del partido nos vimos superados por el rival”.

CELEBRACIÓN

“Celebré el gol con muchas ganas, porque me gusta mucho el club, yo le dedico el gol a toda la gente que nos apoya y viene al estadio, me gusta este club, porque la gente nos apoya de corazón y la camiseta pesa, yo me siento demasiado contento acá y quiero aportar con un granito en la alegría de todas las personas que están con nosotros”, agregó Bryan Núñez, jugador de Linares.

“La hinchada me motiva mucho en Linares, acá está el estadio lleno y eso es más motivador, por eso estamos todos comprometidos para salir campeones este año, gracias a Dios me quedó esa pelota y sentí mucha alegría porque salió ese gol”, indicó Sebastián Orellana, quien debutó con un gol en Deportes Linares.

Este fin de semana el líder deberá enfrentar a Provincial Osorno, esto con el objetivo claro de mantener los resultados y la posición en la tabla, que los tiene punteros con 31 unidades, seguidos de Trasandino y Concepción con 29; Rengo con 26, Limache y Salamanca están con 25, Ovalle tiene 24, Mejillones 22, Rancagua Sur 21, Municipal Santiago 19, Osorno 17, Unión Compañías 16, Pilmahue 14, San Joaquín 8 y Ferroviarios 3.