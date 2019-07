Curicó Unido vuelve a las canchas

Dudas. Los curicanos no pierden hace cuatro juegos visitando a La Calera. Ambas escuadras llegan con significativas bajas y querrán comenzar sumando en esta segunda parte del año. Giovagnoli definió a puertas cerradas su oncena estelar. Hoy se juegan 4 partidos cerrando la fecha 15 del campeonato oficial de Primera División.

CURICÓ. José Cabero pitará esta noche el juego entre Unión La Calera y Curicó Unido, partido que tendrá su pitazo inicial a las 20:00 horas, marcando el regreso de ambas escuadras al torneo nacional de la Primera División del fútbol chileno. Calera vs Curicó será el juego que cierra esta fecha 15 que hoy además considera los partidos entre O’Higgins vs Antofagasta desde las 12:30 horas en el estadio El Teniente, Huachipato vs Universidad Católica a contar de las 15:00 horas en el CAP de Talcahuano y Colo Colo vs Everton, desde las 17:30 horas en el Monumental de Santiago.

CON CIERTAS DUDAS

No menos de un centenar de hinchas curicanos, dirán presente esta noche en el remozado estadio “Nicolás Chahuán Nazar” de La Calera. Los hinchas del Curi serán ubicados en la galería sur del recinto, podrán ingresar al estadio a contar de las 19:00 horas y el valor de la entrada es de 5 mil pesos, boletos que se deben adquirir solamente a través del sistema ticketplus.cl.

Para el juego de esta noche en la carpeta sintética cementera, tanto Dalcio Giovagnoli en Curicó Unido como Francisco Meneghini en La Calera, llegan con significativas bajas en el arranque de este segundo semestre.

En Curicó Unido tendrán el primer partido del año sin el goleador Mauro Quiroga, en tanto que ausente por lesión estará Diego Díaz, mientras Heber García se perderá el partido por acarrear suspensión de la primera rueda.

En el local en tanto, las bajas se resienten igualmente en ofensiva tras las suspensiones de Marcelo Larrondo y Sebastián Zúñiga, además de la partida al fútbol argentino de Walter Bou.

En el Curi el técnico Dalcio Giovagnoli presentaba algunas dudas para definir el once titular y a puertas cerradas, definió el equipo antes de viajar a la región de Valparaíso. Los curicanos esta noche formarían con Santelices (Deschamps), Opazo, Bechtholdt, Franco, Buss, Cisternas, Cortés, Bustamante (Espinosa), Saavedra (Jaime), Cavalleri y Vallejos.

Curicó Unido visita esta noche a La Calera en el regreso del fútbol de Primera y la próxima semana será nuevamente forastero, esta vez frente a otro encumbrado en la tabla como Colo Colo, en el pasto del estadio Monumental.

LA PRIMERA VEZ

En los juegos recientes entre La Calera y Curicó Unido en la región de Valparaíso, los curicanos han sumado y no pierden desde inicios de 2010 siendo local Calera. El juego más reciente fue un 0 a 0 en 2018 siendo los rojos local en Quillota, mientras esperaban la entrega de su renovado Nicolás Chahuán.

En 2016 igualmente en el Lucio Fariña, fue triunfo curicano por 2 a 0 en el torneo de la B con goles de Alfredo Ábalos y Leo Olivera.

A fines de 2010 en el ‘viejo’ Nicolás Chahuán fue empate 1 a 1 con goles del ‘Fantasma’ Pereyra para el local y de Patricio Gutiérrez para el Curi, mientras que también en 2010 ambos sumaron otro empate en Calera con anotaciones de Cristian Gómez para el Curi y del brasilero Carioca para los cementeros. En tanto que a inicios del mismo año, La Calera batió a Curicó por 2 a 1 con goles de Galdames y Barriga, descontando el ‘Beto’ Ortega para el Curi, en un partido donde el juez Ángelo Hermosilla expulsó a cuatro jugadores, amonestó a otros cuantos, expulsó al técnico curicano Luis Marcoleta y debió abandonar la cancha protegido por escolta policial, que incluso se llevó detenido al preparador físico curicano de esa temporada, el espigado Renato Fuentealba. Esta noche, ambas escuadras escriben un nuevo capítulo, por primera vez chocando en la carpeta sintética del nuevo estadio Nicolás Chahuán.