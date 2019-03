Curicana arribó en la cuarta posición en los 800 metros planos

En la ciudad de Torun, Polonia. Precisamente, la atleta curicana, Evelyn Ortiz quedó a 13 centésimas de la tercera, consiguiendo su mejor registro de la temporada con dos minutos 20 segundos 03 centésimas.

POLONIA. Una más que digna actuación tuvo la atleta, Evelyn Ortiz, en la que fue la final de los 800 metros planos del Mundial de Atletismo Master, competencia en indoor que se disputó en la ciudad de Torun, en Polonia.

De un total de nueve corredoras, ocho de ellas oriundas de algún país de Europa, la deportista curicana alcanzó ayer el cuarto puesto, tras la polaca, Aneta Lemiesz (oro), la bielorrusa, Natalia Palonnikava (plata) y la alemana, Nina Howorka (bronce). Precisa-mente, Ortiz quedó a 13 centésimas de la tercera, consiguiendo su mejor registro de la temporada con dos minutos 20 segundos 03 centésimas.

Cabe recordar que el martes de la presente semana, la corredora nacional también se ganó el derecho de acceder a la final de los 400 metros planos, instancia donde arribó en el sexto casillero, con un tiempo de 60.95 segundos, récord indoor de Chile en tal especialidad.

La carrera de ayer, es decir, los 800 metros planos, según la propia deportista, se trataba de su “especialidad”, en otras palabras, su prueba favorita.

SEGUIRÁ INSISTIENDO

Previo a lo que fue su viaje a Europa, la propia atleta conversó con diario La Prensa dando cuenta respecto a lo que sería su preparación de cara a dicha cita de carácter mundial.

“A mi me gustaría traer una medalla mundial. Si no se concreta en el 2019, después se viene Toronto 2020 y voy a seguir insistiendo. Yo soy muy porfiada en todo en mi vida y voy a seguir insistiendo hasta que lo concrete, de lo contrario no me voy a quedar tranquila. Me conozco”, nos adelantó la también embajadora en Chile de la empresa de ropa y accesorios deportivos, Under Armour.