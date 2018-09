Con gol de ‘Chilenita’ el Curi cae en Talcahuano

Enredados. Los curicanos no pueden frente a Huachipato en un encuentro donde recién sobre el final llegaron a inquietar el arco local. El portero curicano, Jorge Deschamps fue figura y evitó una goleada, aunque los aplausos se los llevó el centro atacante acerero, Javier Parraguez, quien anotó de ‘chilena’ el gol del triunfo. Curicó Unido sigue estancado en el fondo, ahora a tres puntos del descenso.

TALCAHUANO. Cielos parcialmente despejados, arbitraje de Ángelo Hermosilla y sobre dos mil espectadores en el estadio CAP. El local, Huachipato, adiestrado por el joven Nicolás Larcamón alineó a Carlos Lampe, José Bizama, Federico Pereyra, Valber Huerta, Nicolás Baeza, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda, Javier Urzúa (Joaquín Verdugo), César Valenzuela (Sebastián Martínez), Gabriel Torres y Javier Parraguez (Charlin Ortiz). Curicó Unido en tanto, que perdió a Franco Bechtholdt en el ejercicio de pre competencia por un problema muscular en su gemelo, alineó a Jorge Deschamps, Cristopher Díaz, Daniel Franco, Cristian Jélves, Nicolás Gauna, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga (Mauro Quiroga), Carlos Espinosa, Matías Cavalleri (Ricardo Blanco), Neri Bandiera y Gabriel Vargas.

EN BLANCO

Un Curicó Unido bien plantado en el campo de juego se vio en el arranque del partido en la cancha de Talcahuano. Presión alta y velocidad ofensiva por las bandas, destacaba en un equipo de Jaime Vera que apostaba con Gauna de lateral zurdo, con Cavalleri por la punta de ataque izquierda y con Bandiera desde el minuto uno por el ataque diestro. Curicó jugaba en territorio rival, pero una pelota profunda y sorpresiva al minuto 7 deja mano a mano al creativo local, César Valenzuela frente al portero curicano Deschamps. Entrando al área, el pequeño volante remata cuando Zúñiga llegaba empujándolo y la pelota que caprichosamente se va ancha, cuando el juez, fácilmente pudo cobrar penal y expulsión por el empujón. Señal de alerta para un Curicó Unido que remata por primera vez al arco defendido por el boliviano Lampe al minuto 18 con jugada preparada tras tiro libre de Espinosa que termina en remate ancho y sin gran peligro de Vargas. A los 20’ desde fuera del área se atreve Zúñiga y gasta los guantes de Lampe, y luego respondería el local con remate alto de Urzúa. Minuto 38, Bandiera desborda y centra a colocar para un Espinosa que aparecía en el segundo palo en solitario, el zurdo se alista para rematar de volea dentro del área, sin embargo, falla en su intento y el Curi que desperdicia una clara chance dentro de lo poco que tuvo frente al arco de Lampe. Partido parejo en la primera parte, con alta intensidad por instantes, aunque lejos de un arco y otro, producto de las imprecisiones en la recta final rumbo al gol.

DE LA MANO DEL ‘9’

El segundo tiempo tuvo a Huachipato arrancando como protagonista, primero con un tiro libre alto de Martínez a los 48’ y luego con un cabezazo a quemarropa de Parraguez a los 50’ que exigió la respuesta acertada del portero Deschamps que evitó lo que pudo ser la apertura de la cuenta. Huachipato comenzó a acelerar a fondo metiendo al Curi en arco propio. Minuto 54 y Baeza que perfora la defensa curicana por la franja zurda, centra fuerte al corazón de área chica y Parraguez que nuevamente no puede empujarla a gol enredándose en el remate final que termina ancho junto al poste izquierdo de Deschamps. El gol estaba caliente en arco curicano y al minuto siguiente, tras tiro de esquina, el mismo centro atacante Javier Parraguez encuentra una pelota que viene cayendo tras un rebote y se atreve con una ‘chilenita’ que sorprende a todos para clavarse abajo ante un Deschamps que no llega, para lograr desahogarse gritando el golazo decretando el 1 a 0 a favor del local. Curicó Unido no reaccionaba y la intensidad no alcanzaba para hacer daño en territorio rival. El Curi no se acercaba al arco defendido por Lampe y Huachipato seguía llegando a fondo, ahora a los 63’ nuevamente con el ‘Búfalo’ Parraguez que rompe el fuera de juego y remata cruzado exigiendo a Deschamps que evita el segundo, y luego a los 66’ con cabezazo en movimiento desde el punto penal del mismo Parraguez que logra contener el arquero curicano en la línea de gol.

LA REACCIÓN NO ALCANZA

Jaime Vera intenta la reacción ordenando los ingresos de Quiroga y Blanco, sin embargo, el Curi careció de respuesta colectiva. Recién a los 76’ llega el segundo tiro al arco del partido para Curicó en los pies de Blanco que desde fuera del área exige a Lampe y en el rebote, Baeza le comete un claro penal a Vargas aunque el juez no sanciona la pena máxima. A los 78’ Quiroga gana en las alturas y mete un testazo que exige el vuelo del arquero local quien con un manotazo envía al tiro de esquina. Curicó despertaba y llegaba a fondo con volumen ofensivo, pero el tiempo y el partido se extinguían. A los 88’ Quiroga exige otra vez el vuelo de Lampe, Torres tiene el segundo a los 90’ aunque su tiro se va por poco ancho y el Curi sumó otra opción del empate a los 91’ cuando tras tiro de esquina la pelota le queda a Franco encumbrado en ataque, quien remata y el arquero boliviano que tapa el tiro que pudo ser al menos un punto para Curicó. Pitazo final de Hermosilla, el Curi que cae en Talcahuano y se enreda en el fondo de la tabla. Los pupilos de Jaime Vera se estancan en 21 puntos, solo 3 más que los actuales colistas y quienes descenderían a la fecha, Everton y San Luis. El campeonato de la Primera División ahora comienza una pausa de casi tres semanas, retomándose la competencia el 22 y 23 de septiembre donde Curicó Unido deberá recibir a O’Higgions en el estadio La Granja.