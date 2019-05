Con garra y corazón, el curi gana sobre la hora

Vibrante. Los albirrojos perdían por la cuenta mínima, sin embargo, en los minutos finales del partido, dos cabezazos del goleador del torneo, Mauro Quiroga, hicieron explotar La Granja.

CURICÓ. Partido entre dos escuadras que venían envalentonadas tras sendos triunfos en la fecha pasada. Cielos totalmente despejados sobre el estadio La Granja que contó con un gran marco de público en la segunda mejor asistencia de la temporada en condición de local para Curicó Unido. Cerca de cinco mil espectadores en las gradas y en la previa, el técnico albirrojo Dalcio Giovagnoli perdía a dos de sus armas ofensivas, pues Matías Cavalleri no se encontraba a plenitud de condiciones por un estado viral, mientras Carlos Espinosa se resentía muscularmente en el trabajo de pre competencia. De urgencia, Jaime y Suárez a la cancha para un partido preparado por el DT durante toda la semana previa, con la fórmula de un once que venía demostrando gran entendimiento y que juntos llegaba celebrando triunfos.

PAREJOS

Un partido para el olvido en la primera fracción fue el que protagonizaron Curicó Unido y O’Higgins ayer sobre el pasto de La Granja. Tácticamente aplicados, parejos en cada una de las líneas, mostrando un juego disputado y sin grandes riesgos en los arcos, salvo en el gol visitante al minuto 40 fue el sello de la primera parte. A los 5’ un cabezazo de Magalhaes ni siquiera alcanzaba a inquietar a Deschamps, tal como un remate altísimo de Salas sobre el minuto 7. El Curi respondía con un ‘casi’ remate de Saavedra a los 21’ en área chica tras tiro de esquina y luego con un ‘casi’ cabezazo de Quiroga sobre el minuto 33. El juego era por momentos de pierna fuerte, Cisternas sacaba chispa con Fernández, ambas escuadras se anulaban y el partido se caracterizaba por la paridad de fuerzas sobre el terreno de juego. El gol rancagüino pareció ser un accidente en medio del equilibrio. Minuto 40. Tiro libre a favor de la visita, jugada preparada, Fernández toca corto para un centro que logra pivotear Salazar, despeja corto Bechtholdt y Saavedra no puede terminar de sacarla del área curicana, hasta que aparece Paulo Magalhaes para clavar un zurdazo bajo a la izquierda de un Deschamps que no puede llegar. Gol de O’Higgins y mucho premio para un partido que estaba en el primer tiempo en tablas en la cancha, no terminando así en el marcador.

UN SOLO EQUIPO

EN CANCHA

En el segundo tiempo Curicó Unido entró con todo en pos del empate, aunque la paridad de fuerzas seguía siendo una tónica sobre la cancha de La Granja. A los 2’ Sebastián Jaime metió un cabezazo que se fue por poco alto y luego a los 15’ ya con la presión curicana instalada en área visitante, tras tiro de esquina y pivoteo de Quiroga, el venezolano García de media vuelta elevaba de manera increíble a la entrada de área chica. Era hasta entonces la más clara del Curi, que volvería a acercarse al gol al minuto 18’ del complemento con una media tijera del ingresado Gabriel Vargas que exige la respuesta del portero Pinto. Luego sería García de media distancia el que seguiría martillando en busca del empate, con la cancha ya volcada hacia el arco rancagüino. El capitán Cortés elevaría por poco por sobre el travesaño tras zurdazo al minuto 33 y O’Higgins con el correr de los minutos se replegaba en terreno propio y apelaba a un contragolpe que no aprovechó Salas ni Fernández en la recta final del encuentro. El partido se extinguía, Miguel Pinto tapaba un cabezazo en la línea a los 41’ y al minuto 43 tras gran desborde por la banda zurda del insistente García, en el corazón del área aparece en solitario Mauro Quiroga quien clava un cabezazo a contra pie del arquero celeste para celebrar su 8vo gol del torneo y el merecido empate curicano sobre la hora. Pero los curicanos no se quedarían ahí e irían por el triunfo. A los 45’ lo tiene Jaime de cabeza y a los 49’ tras nuevo centro al área y pivoteo de Quiroga, la pelota es cabeceada en su intento por sacarla al córner por el volante visitante Juan Fuentes y termina clavándose en el arco rancagüino para la algarabía y locura de los curicanos quienes festejaban el electrizante 2 a 1. En el cierre se iría expulsado Jaime y Curicó Unido que festejaría su tercer triunfo consecutivo, llegando a 18 unidades e instalándose en zona de copas internacionales. La próxima semana, los curicanos buscarán seguir en racha, cuando visiten al Audax Italiano en La Florida.