Arde el conflicto entre Anfp y el Sifup

Paro. El Curi jugaba con la Católica por el Fútbol Joven ANFP, sin embargo, la suspensión del torneo de los juveniles conllevó una modificación de bases por parte de la ANFP que podría obligar a los clubes a presentar jóvenes ante la negativa de los profesionales a jugar este fin de semana. El conflicto podría afectar la participación del Curi en Copa Chile la próxima semana.

CURICÓ. Curicó Unido en sus series menores debía enfrentar hoy sábado a la Universidad Católica, tanto en San Carlos de Apoquindo como en el complejo Raúl Narváez del sector Santa Cristina. Sin embargo, el conflicto entre el Sindicado de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por el Caso Naval de Talcahuano obligó al ente rector del balompié chileno a modificar el artículo 31 de las bases del Campeonato de la Primera B (que permite ahora jugar un partido oficial profesional solo con jugadores juveniles) y con ello se acarreó la suspensión de la fecha del fútbol juvenil y por tanto, los curicanos no se enfrentarán hoy a los cruzados de Católica.

EN CRECIMIENTO

El Sifup, Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, anunció un paro de actividades este fin de semana para los torneos de Primera B que debe jugar su fecha 15 del torneo nacional y para los juegos pendientes entre Everton vs Cobresal y Universidad Católica vs Unión Española programados para mañana. El Sifup dio a conocer la paralización de los jugadores con motivo de la negativa de la ANFP para incorporar a Naval de Talcahuano a la Segunda División profesional. Reflejo de este conflicto es la confirmación por parte de la ANFP que los partidos programados para este fin de semana se mantienen ‘inalterables’ y que ‘deben jugarse’ según el día y hora citados. Equipos como Wanderers de Valparaíso que debían enfrentar a Puerto Montt por el torneo de Primera B, anunciaron mediante su capitán que no viajarán al sur, siendo sus juveniles que emprendían rumbo a Talcahuano, quienes extendieron su periplo más al sur y serán ellos quienes dirán presente en la cancha del Chinquihue, más aún avalados por la modificación a las bases del torneo del ascenso por el Consejo de Presidentes de clubes de la ANFP que permite a los clubes jugar con juveniles. Será un fin de semana donde el fútbol de la B podría jugarse con juveniles en un conflicto Sifup-ANFP que se da justo en tiempos de receso del torneo de Primera División y que podría tener consecuencias incluso en la próxima Copa Chile, donde la semana venidera Curicó Unido se medirá ante Ñublense.

A LA CANCHA

Quienes sí jugarán hoy con sus representativos oficiales son los infantiles del torneo ANFP. Los sub 14 y sub 13 del Curi se medirán hoy sábado frente a Deportes Temuco en el estadio Tegualda de la capital de la Araucanía. Desde las 12:00 horas chocarán los sub 14, mientras que a contar de las 13:40 verán acción los sub 13 de albirrojos y albiverdes.