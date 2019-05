Albirrojos van por su cuarto triunfo al hilo

Hoy. El equipo curicano juega esta tarde en la carpeta sintética de La Florida buscando su cuarta victoria consecutiva, cuando restan solo dos juegos para comenzar el receso. El once albirrojo tendría como gran novedad la titularidad de Jens Buss, pasando Yerson Opazo al mediocampo. Hoy se cierra la fecha 13 de la Primera División.

CURICÓ. Nunca habían estado tan arriba en una tabla de ubicaciones en la Primera División. Curicó Unido, a la espera de los resultados finales de este fin de semana, se encumbra entre los clubes que pelean un cupo por clasificar a copas internacionales, logro nunca antes obtenido por el joven club maulino, aunque recién se juega este fin de semana la fecha 13 de un total de 30, y Curicó Unido se entusiasma con su campaña histórica de este 2019.

No menos de 250 hinchas curicanos, llegarán hoy hasta La Florida para alentar al equipo albirrojo.

A LA CANCHA

A las 17:30 horas de hoy, el juez Cristian Droguett, pitará el choque entre Curicó Unido y Audax Italiano, a jugarse sobre el pasto sintético del estadio municipal de La Florida. Los curicanos llegan a este juego tras 3 victorias consecutivas (4-2 vs Huachipato, 2-1 vs U. de Conce y 2-1 vs O’Higgins), han perdido sólo uno de sus recientes nueve juegos y buscarán hacer historia con esta camiseta, para sumar su cuarta victoria al hilo, en lo que es a la fecha, la mejor racha albirroja en torneos de Primera División.

Audax vs Curicó Unido, se miden hoy cerrando la fecha número 13 del torneo nacional, que hoy también contempla el juego entre los dos representantes del fútbol grande del Biobío, Huachipato vs la U. de Conce en el estadio CAP de Talcahuano, a las 12:30 horas. La jornada considera además desde las 15:00 horas el choque entre Coquimbo Unido vs Deportes Iquique en el Francisco Sánchez Rumoroso del puerto pirata; mientras que desde las 17:30 horas chocarán Audax y el Curi en la carpeta sintética de La Florida.

Los dirigidos por Dalcio Giovagnoli viajaron ayer por la tarde rumbo a Santiago, esperando en la región Metropolitana el choque de esta tarde ante los itálicos dirigidos por el ex volante zurdo, Juan José ‘JJ’ Ribera.

La más probable oncena del Curi para esta tarde y considerando las ausencias por suspensión (1 fecha) de Sebastián Jaime y por lesión de Carlos Espinosa y Daniel Franco, además de las molestias de Carlos Cisternas sería con: Deschamps, Buss, Díaz, Bechtholdt, Saavedra, Suárez, Cortés, Opazo, Cavalleri, García y Quiroga, siendo la gran novedad la aparición por el lateral derecho del chileno alemán Jens Buss, dejando en zona de medio campo al experimentado Yerson Opazo.

CLÁSICO DEL MAULE

Hoy se juega un clásico del Maule entre Rangers y Curicó Unido. La cita será desde las 10:00 horas en la cancha “Alonso Ribera” de Pencahue, comuna que acogerá a los piducanos en el torneo de fútbol infantil ANFP. A las 10 de la mañana juegan los Sub 14, en tanto que desde las 11:40 horas se enfrentan los Sub 13.

El plantel profesional del Curi, tras enfrentar esta tarde al Audax Italiano se reencontrará en tierra curicana para comenzar a preparar el duelo final del primer semestre frente a Palestino, programado para el domingo 26 de mayo en el estadio La Granja, aunque los árabes ya realizan gestiones para aplazar el juego por su participación en la copa Sudamericana a mediados de la próxima semana en Venezuela.