Ahora están en duda los Juegos de Copa Chile

Incertidumbre. El conflicto entre el sindicato de futbolistas y la ANFP no tuvo solución el pasado fin de semana y el paro de jugadores sigue. El miércoles hay un juego de Copa Chile, aunque el grueso de la programación está para el sábado y domingo próximo. ¿Se juega, se aplaza o van juveniles? Se define esta semana.

CURICó. El conflicto del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no llegó a buen puerto el pasado fin de semana y tras jugarse con juveniles los duelos de la Primera B y de aplazarse los encuentros pendientes de la Primera División, el fútbol vuelve a teñirse de un gran signo de interrogación de cara a los juegos de Copa Chile, programados para esta semana y donde Curicó Unido debe visitar este domingo a Ñublense en el estadio “Nelson Oyarzún” de Chillán.

NO HAY GARANTÍAS

El llamado a paro de los futbolistas es por la negativa de la ANFP de aceptar a Naval de Talcahuano en la Segunda División profesional pese incluso a una orden de la Corte de Apelaciones de San Miguel, hasta donde incluso se llevó la causa.

Tras reunirse el pasado fin de semana, Gamadiel García, presidente del SIFUP, además de directores del organismo que agrupa a los futbolistas con representantes del directorio de la ANFP, García dijo que “el paro continúa indefinidamente, lamentamos no haber llegado a ningún acuerdo, hay acercamientos en cuanto al tema de Naval, pero no se cumplen otras garantías, por lo que el paro es total”, apuntó categórico el representante de los futbolistas chilenos, que mantiene informado de todo el avance del paro a los capitanes de los equipos nacionales (entre ellos el curicano Martín Cortés) mediante un grupo de WhatsApp.

“Así como se reunieron (consejo de presidentes) para votar jugar con juveniles, se pueden reunir los presidentes para que la fecha quede nula y que Naval se reintegre”, agregó García, quien incluso señaló tener el respaldo de la selección chilena que este jueves debe medirse contra Haití en el estadio La Portada de La Serena en su partido de despedida previo a la Copa América de Brasil.

“La selección ya sabe, estuve con ellos unos días atrás, de ahí en más, si actúan y conversan con (Sebastián) Moreno, sería un acto que agradeceríamos, pero que ya no es resorte nuestro”, finalizó ‘Gamagol’.

Esta semana seguramente continuarán las negociaciones en reuniones para evaluar y definir el caso Naval y con ello levantar o continuar con esta paralización de los futbolistas profesionales chilenos.

PROGRAMACIÓN

Solo un partido se ha disputado en los duelos de ida de la segunda fase de la Copa Chile 2019 y fue con profesionales el pasado jueves el clásico entre Arica e Iquique, que ganaran los celestes por 2 a 0 con tantos del encendido Matías Donoso.

La programación para esta semana, a esperas de lo que suceda con el caso SIFUP-ANFP considera: el miércoles Palestino vs Santiago Morning, el sábado Trasandino vs Everton, Rangers vs U. de Chile, Magallanes vs La Calera, Melipilla vs Unión Española, Wanderers vs Audax Italiano, Vallenar vs Cobresal, Santa Cruz vs O’Higgins y La Serena vs U. Católica, dejando para el domingo los juegos entre Barnechea vs Antofagasta, San Felipe vs Coquimbo, Puerto Montt vs Colo Colo, Valdivia vs U. de Concepción, Temuco vs Huachipato y Ñublense vs Curicó Unido.