Ya hay fecha para el cobro de estacionamientos en Mall Curicó

Marcha blanca. Centro comercial inició marcha blanca para educar a los automovilistas sobre el modo de pago.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A través de un comunicado de prensa, la empresa Republic Parking System Chile S.A informó que el 24 de octubre se inicia oficialmente el cobro por el uso de los estacionamientos en el centro comercial, ubicado en calle O’Higgins.

El horario de funcionamiento será de lunes a domingo desde las 9:30 a las 21:00 horas. Los valores serán los siguientes:

Sin costo: Los primeros 60 minutos.

20 pesos: Por minuto después de cumplir la hora gratis.

6.000: Tope por entrada diaria.

MARCHA BLANCA

Hasta antes del inicio del cobro habrá una marcha blanca para que los automovilistas se acostumbren al funcionamiento de las máquinas instaladas.

Por tal motivo, todos los usuarios deberán pasar por las cajas a validar sus ticket de ingreso. De no hacerlo, no se podrá salir directamente por las barreras de salida.

Para las personas que trabajan en el Mall Curicó existe un servicio de abono con precios preferenciales.

Se habilitará el sector comprendido entre la tienda Easy y calle Villota. El bono es personal e intransferible y requiere la entrega de la información de la patente adscrita al servicio. Detalles se entregarán a los encargados de las tiendas u otros servicios del centro comercial.